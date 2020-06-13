Беларусь намерена получить кредит в 14 миллионов евро у ЕБРР

На национальном правовом портале Республики Беларусь 13 июня опубликовано постановление совета министров, в котором одобряется проведение переговоров с Европейским банком реконструкции и развития. Предметом диалога должен стать займ в 14,11 миллиона евро.

На эти средства, в Белоруссии в СЭЗ «Минск», будет построена подстанция «Черкасы», в целях бесперебойного снабжения электроэнергией вышеупомянутой СЭЗ «Минск».

Постановление правительства послужит основой для ведения переговоров между Беларусью и ЕБРР, также правительством республики разрешено реализовать соответствующий проект.

Сесть за стол переговоров, Беларусь уполномочивает представителей министерства энергетики. В случае возникновения спорных позиций, делегатам минэнерго разрешено вносить изменения не существенного содержания. Само ведомство, как официальное представительство получающее кредит, будет подписывать соглашение, при достижении сторонами согласия по всем пунктам договора, в пределах проекта.

Средства ЕБРР для финансирования задуманного проекта, предположительно поступят в 2020–2022 годах. Срок соглашения будет действовать 15 лет.