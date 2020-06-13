Киргизия стала самой дешёвой страной СНГ по проживанию для работающих иностранцев

Специалисты аналитического центра провели оценку того, во сколько работникам иностранных фирм обойдётся проживание в каждом городе мира, количество которого составило 209 государств.
Стоит отметить, что их отчёт нацелен на помощь транснациональным фирмам, чтобы те определили размеры компенсации для сотрудников — экспатов.
Итак, Бишкек оказался на 206 месте, совместно с Ташкентом (Узбекистан) и таким образом оказался в тройке самых дешёвых городов мира.
На первом месте, в рамках самого дорогого проживания стоит Гонконг, а на 2 месте Ашхабад (Туркменистан).
По информации журнала Forbs, ещё в прошедшем 2019 году столица Туркмении занимала 7 место в рейтинге, а в 2018 даже не попала в первую десятку.