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Киргизия стала самой дешёвой страной СНГ по проживанию для работающих иностранцев

  • 13.06.2020, 17:39,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Киргизия стала самой дешёвой страной СНГ по проживанию для работающих иностранцевАналитическая компания Mercer 12 июня, посредством публикации, сообщила о том, что одним из самых дешёвых городов в мире, по проживанию для работающих иностранцев, является Бишкек. На первом месте, по дороговизне для зарубежных иностранцев, стоит город Гонконг. Об этом сообщает аналитическая компания  Mercer.

Специалисты аналитического центра провели оценку того, во сколько работникам иностранных фирм обойдётся проживание в каждом городе мира, количество которого составило 209 государств.

Стоит отметить, что их отчёт нацелен на помощь транснациональным фирмам, чтобы те определили размеры компенсации для сотрудников — экспатов.

Итак, Бишкек оказался на 206 месте, совместно с Ташкентом (Узбекистан) и таким образом оказался в тройке самых дешёвых городов мира. 

На первом месте, в рамках самого дорогого проживания стоит Гонконг, а на 2 месте Ашхабад (Туркменистан).

По информации журнала Forbs, ещё в прошедшем 2019 году столица Туркмении занимала 7 место в рейтинге, а в 2018 даже не попала в первую десятку.





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