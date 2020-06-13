Сербия предоставит Армении 1 млн долларов медпомощи

Президенты Армении и Сербии Армен Саркисян и Александр Вучич обсудили борьбу с короновирусом. Об этом SNG.Today 12 июня сообщили вглавы закавказской республики.

В результате телефонных переговоров, Сербия предоставит Армении крупномасштабную гуманитарную помощь, чтобы содействовать борьбе с коронавирусом.

В ближайшие дни спецрейсом из Сербии в Армению прибудут два самолёта – с медоборудованием и принадлежностями.

Отметим, что в Армению доставят 10 аппаратов ИВЛ и столько же мониторов для контроля состояния пациентов, 500 000 хирургических масок, 100 000 респираторов, 25 000 защитных очков, 25 000 единиц медицинских защитных костюмов и других медпринадлежностей.

Общая сумма сербской помощи составит около 1 млн долларов.

В ходе беседы, Саркисян поблагодарил Вучича и дружественный сербский народ за тёплое отношение к армянскому народу.

На сегодняшний день, в Армении подтверждённых случаев заражений коронавирусом достигло 16 004, из которых 6 081 вылечены. В Сербии инфицированных COVID-19 достигло 12 175, из них выздоровели 11 348.

Добавим, что правительство Армении 12 июня приняло решение продлить режим ЧП, объявленного 16 марта и продлённого до 13 июня, ещё на 30 дней, до 13 июля 2020 года.