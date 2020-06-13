Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19

Стратегия по устранению последствий эпидемии COVID-19 обсудил, в формате видеоконференции, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС. Об этом FMG.NEWS сообщили 12 июня вузбекского ведомства.

Вначале, Камилов проинформировал участников о принимаемых в Узбекистане мерах по противодействию распространения коронавируса и борьбе с её негативными социальными и экономическими последствиями.

По этому поводу сказано, что Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и зарубежными странами, в том числе ведётся работа по координации совместных усилий на региональном уровне.

Также, отмечено намерение Узбекистана ускорить диалог с Евросоюзом по заключению соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве.

В этой связи, узбекская делегация выразила поддержку стратегии ЕС по Центральной Азии и подчеркнула важность реализации инициативы Узбекистана о проведении в Ташкенте министерской конференции «Европейский Союз – Центральная Азия», для продвижения совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, цифровизации и других перспективных областях.

В свой черёд, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил планы Европейской Комиссии по развитию дальнейшего сотрудничества в рамках новой стратегии ЕС по Центральной Азии, а также программу помощи в борьбе с эпидемией коронавируса и его последствиями – Team Europe. В частности, данный пакет включает реализацию совместных с ВОЗ проектов на сумму 3 млн. евро, направленных на борьбу с коронавирусом в ЦА.

На переговорах стороны, также уделили отдельное внимание афганской проблематике.Добавим, на 13 июня в Узбекистане, число инфицированных коронавирусом достигло 4901, из них вылечены 3758 человек.