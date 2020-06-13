В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 12 июня, в посёлке Гвардейский Жамбылской области, принял участие в закладке нового биофармзавода по серийному производству вакцины против коронавируса. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьера

Будущее предприятие прикреплено к НИИ проблем биобезопасности, комитета наук. Помимо противодействующей коронавирусу вакцины, здесь будут выпускать и другие иммунобиологические средства по международному лекалу GMP. Сейчас, интересующее всех экспериментальное противоядие от COVID-19 включено в перечень ВОЗ и действенно проходит доклинические тестирования.

Проектировщики сделали всё возможное, чтобы стартовавшее строительство завода завершилось в максимально сжатые сроки. Теперь дело за строительными группами, планируется сдать объект «под ключ» уже в декабре 2020 года. После сдачи завода в эксплуатацию, его производственная мощность будет составлять 60 миллионов препаратных доз в год.

Непосредственное научное сопровождение проекта — НИИ по вопросам биобезопасности при комитете наук, является членом таможенного союза, как поставщик лекарственных средств за рубеж. Институт входит в группу производителей фармакологической продукции стран-членов ОИС.