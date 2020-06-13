Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС

В МИД Туркменистана 12 июня состоялись онлайн переговоры между руководителями министерств иностранных дел стран Центральной Азии и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем Фонтельесом. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства страны.

В рамках встречи, стороны обсудили вопросы, связанные с консолидацией усилий, нацеленных на противодействие распространению нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

Участники также рассмотрели нынешнее положение и перспективы сотрудничества между ЕС и странами региона, в контексте реализации стратегии Евросоюза для ЦА.

По всем вышеуказанным вопросам, участники изложили приоритетные позиции Туркменистана и обозначен ряд региональных и международных инициатив, продвигаемых туркменской стороной на площадках ООН, ВОЗ и в других многосторонних форматах.

Добавим, в конце встречи стороны обсудили вопросы поддержания мира и безопасности в Центральноазиатском регионе, в частности дальнейшие практические шаги по установлению стабильности в соседнем Афганистане.