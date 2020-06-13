 
  • 21:10 – В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции 
  • 14:50 – Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 20:53 – Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района 
  • 12:30 – Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров

 Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров
13 июня исполняется 28-ая годовщина депортации населения Шаумянского района и его оккупации Азербайджаном.
 
Представляем интервью представителя Союза Шаумян-Геташен Зинавора Мегряна.
 
Прошло 28 лет со дня трагических событий. Однако, оценка тем событиям не дана по сей день.
Это верно. Оценка все еще не дана. Скажу больше, не только не дана оценка, в повестке армянской стороны вопрос не представлен в правильной плоскости, и не становился предметом обсуждения. Как на уровне общества, так и на государственном. Трагедия, потеря жителей Шаумяна, и почему нет,  всех армян. Шаумян как отдельная единица присоединился к Декларации о независимости Арцаха и по Конституции Арцаха Шаумянский район входит в административно-территориальную структуру Арцаха. Одновременно хочу особо подчеркнуть особую организованность и сплоченность шаумянцев как в Армении и Карабахе, так и за пределами, в России и Америке. В течение 28 лет они смогли быть общиной, и сегодня, когда насущная необходимость вернуть вопрос в повестку переговоров, шаумянцы как субъект едины, они могут представлять себя как общину и отстаивать свои права.
 
Предпринимаются подобные шаги?
Первый системный шаг был сделан в 2018 г, когда был создан состоящий из двух частей серьезный документальный фильм об истории Шаумянского района и Геташена, борьбу, депортацию и партизанское движение. Нынешний год для шаумянцев ознаменуется активным участием в процессах. Здесь мы ожидаем содействия государственных структур, в первую очередь МИД. Вопрос должен быть вынесен на стол переговоров, как вопрос восстановления прав шаумянцев. Шаумянцы хранят память о своей малой родине, передают из поколения в поколение. За 30 лет появилось на свет новое поколение, но одновременно многие свидетели трагедии покинули этот мир.
О сплоченности шаумянцев свидетельствует то, что на новых местах проживания они стараются селиться по соседству. В Карабахе, непосредственно у границы, есть село, населенное шаумянцами. Это как мемориал того, то однажды мы перейдем границу и вернемся в родные края.
Сотни, тысячи шаумянцев служили и служат в Армии обороны Нагорного Карабаха. Это тоже свидетельство того, что шаумянцы преследуют восстановление своих прав. Тысячи шаумянцев оказывают существенную помощь экономике Карабаха и содействуют укреплению Армии обороны. То есть, шаумянцы по мере сил предпринимают шаги в ожидании, когда шаги будут предприняты на государственном уровне. То есть пока можно говорить о «народной системе», дальше дело государства.

Власти Азербайджана очень активно пропагандируют так называемую «азербайджанскую общину Карабаха». Есть ли аналогичная структура шаумянцев?
Есть организация, представляющая интересы шаумянцев и геташенцев Союз Шаумян-Геташен. Организация, возглавляемая Туралом Гянджалиевым, искусственно созданная структура, которая долгие годы вела фиктивное существование, но в какой-то момент азербайджанская дипломатия решила активизировать ее работу. В какой-то мере я согласен с мнением о том, что в определенной мере им это удалось. Ими раскручивается образ человека, которого в годовалом возрасте увезли из Шуши, пытаются представить от имени беженцев-азербайджанцев из Арцаха, очень активно вовлекая его во всех уровнях процесса.
Что касается Шаумяна, то речь о территории, которая де-юре и де-факто с 1991 г была частью НКР, оккупирована Азербайджаном. Осуществлена резня населения района. Сотни погибших и пропавших без вести. Сегодня их наследники, и один из них я, мне было 9 лет, когда семья была вынуждена бежать. Почти 14 часов мы шли лесами. Но сегодня нашей проблемы нет на повестке. Думаю, что государство, в первую очередь МИД, должны сформировать  дискурс на внутриармянском уровне и вынести его на переговоры.
Сами шаумянцы никогда не молчали. Ежегодно мы отмечали трагическую дату депортации. Село Акнаберд, о котором я уже говорил, было основано в период партизанской войны. Военная часть «Ехникнер» была сформирована с помощью шаумянцев. Мы никогда не теряли надежду вернуть свою землю. Проживающие в России ежегодно отмечают дату у хачкара погибшим шаумянцам. На уровне народа шаумянцы делали что могли. Сейчас необходимо ликвидировать фальшивую повестку, вынесенную Азербайджаном. Системное противодействие может быть только если государство принимает политическое решение взять вопрос на переговоры под эгидой МГ ОБСЕ.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 13


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района
    » Вопрос оккупации Шаумяна со стороны Азербайджана должен вернуться на стол переговоров
    » ААА поблагодарила народ США и сенатора штата Миннесота за признание независимости Арцаха
    » США (Сенат штата Миннесота) признали независимость Республики Арцах.
    » Наша цель — восстановление территориальной целостности | МИД Арцаха
    » МИД Арцаха: 27 лет назад азербайджанские вооруженные оккупировали Шаумянский район Арцаха
    » Карта Арцаха - Естественные памятники
    » Карабах вправе поднять вопрос Нахиджевана — Давид Бабаян
    » Глава МИД Арцаха представил послу Анджею Каспршику ситуацию на линии соприкосновения с ВС Азербайджана
    » В ОБСЕ распространено заявление НС Арцаха к 30-й годовщине геноцида армян в Сумгаите
    » Дана Борисова отказалась от черных волос
    » Жители Шаумянского района НКР часто пользуются целевыми кредитами для развитие животноводства
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции

    • 21:10
    • 14
    • 0

    Мужчин не привлекает безупречность

    • 20:57
    • 11
    • 0

    Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района

    • 20:53
    • 19
    • 0

    Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров

    • 20:45
    • 17
    • 0

    Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19

    • 20:11
    • 20
    • 0

    Сербия предоставит Армении 1 млн долларов медпомощи

    • 19:26
    • 16
    • 0

    Беларусь намерена получить кредит в 14 миллионов евро у ЕБРР

    • 18:54
    • 17
    • 0

    Киргизия стала самой дешёвой страной СНГ по проживанию для работающих иностранцев

    • 17:39
    • 17
    • 0

    Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС

    • 16:08
    • 17
    • 0

    В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчат ограничения по COVID-19

    • 14:03
    • 16
    • 0

    Вопрос оккупации Шаумяна со стороны Азербайджана должен вернуться на стол переговоров

    • 13:19
    • 45
    • 0

    50% товаров в магазинах Молдовы будет местного производства

    • 12:17
    • 14
    • 0

    Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

    • 22:50
    • 53
    • 0

    Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА

    • 21:35
    • 56
    • 0

    Упражнения, здоровое питание и отказ от алкоголя: Опубликован новый гайд по профилактике рака

    • 20:50
    • 54
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58651
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54260
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48443
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44195
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41254
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37951
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36481
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34283
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32304
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31215
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25031
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23803
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23768
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22934
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21666
    • 0

    Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района

    • 20:53
    • 19
    • 0

    Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров

    • 20:45
    • 17
    • 0

    Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС

    • 16:08
    • 17
    • 0

    В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции

    • 21:10
    • 14
    • 0

    Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19

    • 20:11
    • 20
    • 0

    Сербия предоставит Армении 1 млн долларов медпомощи

    • 19:26
    • 16
    • 0

    Киргизия стала самой дешёвой страной СНГ по проживанию для работающих иностранцев

    • 17:39
    • 17
    • 0

    Беларусь намерена получить кредит в 14 миллионов евро у ЕБРР

    • 18:54
    • 17
    • 0

    В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчат ограничения по COVID-19

    • 14:03
    • 16
    • 0

    50% товаров в магазинах Молдовы будет местного производства

    • 12:17
    • 14
    • 0

    Вопрос оккупации Шаумяна со стороны Азербайджана должен вернуться на стол переговоров

    • 13:19
    • 45
    • 0

    Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА

    • 21:35
    • 56
    • 0

    Мужчин не привлекает безупречность

    • 20:57
    • 11
    • 0

    Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

    • 22:50
    • 53
    • 0

    Упражнения, здоровое питание и отказ от алкоголя: Опубликован новый гайд по профилактике рака

    • 20:50
    • 54
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА