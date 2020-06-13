 Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров

13 июня исполняется 28-ая годовщина депортации населения Шаумянского района и его оккупации Азербайджаном.

Представляем интервью представителя Союза Шаумян-Геташен Зинавора Мегряна.



Прошло 28 лет со дня трагических событий. Однако, оценка тем событиям не дана по сей день.

Это верно. Оценка все еще не дана. Скажу больше, не только не дана оценка, в повестке армянской стороны вопрос не представлен в правильной плоскости, и не становился предметом обсуждения. Как на уровне общества, так и на государственном. Трагедия, потеря жителей Шаумяна, и почему нет, всех армян. Шаумян как отдельная единица присоединился к Декларации о независимости Арцаха и по Конституции Арцаха Шаумянский район входит в административно-территориальную структуру Арцаха. Одновременно хочу особо подчеркнуть особую организованность и сплоченность шаумянцев как в Армении и Карабахе, так и за пределами, в России и Америке. В течение 28 лет они смогли быть общиной, и сегодня, когда насущная необходимость вернуть вопрос в повестку переговоров, шаумянцы как субъект едины, они могут представлять себя как общину и отстаивать свои права.



Предпринимаются подобные шаги?

Первый системный шаг был сделан в 2018 г, когда был создан состоящий из двух частей серьезный документальный фильм об истории Шаумянского района и Геташена, борьбу, депортацию и партизанское движение. Нынешний год для шаумянцев ознаменуется активным участием в процессах. Здесь мы ожидаем содействия государственных структур, в первую очередь МИД. Вопрос должен быть вынесен на стол переговоров, как вопрос восстановления прав шаумянцев. Шаумянцы хранят память о своей малой родине, передают из поколения в поколение. За 30 лет появилось на свет новое поколение, но одновременно многие свидетели трагедии покинули этот мир.

О сплоченности шаумянцев свидетельствует то, что на новых местах проживания они стараются селиться по соседству. В Карабахе, непосредственно у границы, есть село, населенное шаумянцами. Это как мемориал того, то однажды мы перейдем границу и вернемся в родные края.

Сотни, тысячи шаумянцев служили и служат в Армии обороны Нагорного Карабаха. Это тоже свидетельство того, что шаумянцы преследуют восстановление своих прав. Тысячи шаумянцев оказывают существенную помощь экономике Карабаха и содействуют укреплению Армии обороны. То есть, шаумянцы по мере сил предпринимают шаги в ожидании, когда шаги будут предприняты на государственном уровне. То есть пока можно говорить о «народной системе», дальше дело государства.