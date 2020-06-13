Давид Гареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должен знать Алиев | Леван Чичуа

4 июня должен был отмечаться день памяти одного из ассирийских монахов Давида Гареджели, и грузинские прихожане вместе с духовными лицами отправились к монастырскому комплексу Давидгареджи…Вернувшись оттуда, не скрывали возмущения, говорили, что азербайджанцы были так мобилизованы, что, стоило немного оступиться, и… они, дескать, стали бы стрелять. Что ждало прихожан в Давидгареджи? Какова обстановка в древнейшем, святом для грузин монастырском комплексе, и каковы шансы Грузии вернуть присвоенную Азербайджаном землю? По этому и другим вопросам беседует лидер «Грузинской идеи» Леван Чичуа.



— Давидгареджа – открытая рана на теле нашего народа. Я очень рад, что наша Цнрковь не уступает позиции. Нас, единомышленников, было очень много в Гареджи в день памяти Давида Гареджели, мы присутствовали на службе, на торжественной трапезе… Там с алтаря были сделаны заявления. Хочу отметить, что из Патриархии была представительная делегация – четыре митрополита, в том числе – местозаступник Патриарха Шио. Владыки заявили, что Давидгареджа со своими спорными территориями является неотъемлемой частью Грузии. Особо говорили о Бертубани и Чичхитури… Верующим в тот день не разрешили дойти до храмов, с этой стороны стояли грузинские военные, по ту сторону – воинские подразделения азербайджанцев.



Власть Грузии проводит предательские интересы. Мы все знаем, что Бертубани и Чичхитури Миша Саакашвили обменял на природный газ и нефть «Сокара» — за 800 миллионов долларов в год. Саакашвили, фактически, продал тот участок Двидгареджи, который для нас является святыней, а для азербайджанцев – стратегическим объектом.



Азербайджанцы стараются связать себя с албанцами, будто у них есть что-то общее с албанской культурой. Всем известно, что албанцы селились на нынешней территории Азербайджана, они были православными, у них было независимое государство с автокефальной церковью и письменностью. Народ с большой культурой завершил свое существование в 5-ом веке. Ровно через 100 лет в Грузию прибыли ассирийские монахи и «словно жемчуга, рассыпались по Грузии»… Одним из них был Давид Гареджели, который прибыл в Гареджи, основал монастырь, собрал единомышленников и сформировал большой монастырский комплекс с лаврой и монастырскими обителями.



Сегодняшние азербайджанцы с албанцами ничего общего не имеют, тем более, с монастырским комплексом Давидгареджа. Ильхам Алиев хочет прошлое своей страны связать с Албанией, что является ложью и мошенничеством со стороны президента Азербайджана. Связь албанцев с азербайджанцами не признает ни один ученый в мире.



После нашего прежнего правителя- предателя Саакашвили и затем при, так сказать, усилиях уже Иванишвили у Бертубани и Чичхитури возникла серьезная проблема. Поначалу Иванишвили к оставленному Мишей Саакашвили доходу не прикасался, но, как мне стало известно от духовных лиц (не стану их называть), через два года и Иванишвили к ним приложился, что дало зеленый свет азербайджанцам, и теперь они смело отстаивают эту территорию.



На подходах к Чичхитури и Удабно стоит несметное количество азербайджанских полицейских. На праздник Гареджоба, где пока что наша территория, были мобилизованы подразделения почти всех силовых структур Грузии, наверное, подумали, что верующие устроят провокацию и вступят в конфликт в азербайджанскими военными.





Давидгареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должны знать и Саакашвили, и Иванишвили, и Алиев. Грузины не променяют Давидгареджа ни на какой природный газ, нефть и деньги. Давидгареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должны знать и Саакашвили, и Иванишвили, и Алиев. Грузины не променяют Давидгареджа ни на какой природный газ, нефть и деньги.



— Вы говорите, что мы не уступим Гареджи, но что стоит за этими словами, какие у вас планы, что предпримет народ?

— Азербайджанцы осуществили аннексию территории Грузии, они поставили воинские части на территорию нашей страны, это называется оккупацией. Такого не делала Россия, мы с Россией воевали и потерпели поражение в войне, но в случае с Азербайджаном объявили капитуляцию.



То, что я сейчас говорю – это не попытка внести напряженность в отношения между двумя соседними народами, тут народ не причем. Но эта предательская и продажная власть пытается представить проблему именно под таким углом. Спор по поводу территории происходит не между двумя народами, это решение властей, и об этом должны знать все. Мы говорим, что Церковь и народ никогда не уступят Давидгареджа, но под этим не подразумевается раздувание конфликта между двумя народами. Тот, кто так думает – предатель.

Мы, грузины, имеем дело не с Азербайджаном и его президентом, который действует, исходя из интересов своей страны. У него есть стратегия и план – он покупает и заполучает удобные ему объекты. Так поступает любой правитель, любящий свою страну. Но что творят наши правители –предатели ради денег, ради черных денег?! То, что они делают своей родине – это предательство. Власть, которая ради денег уступает стратегическую, культурную территорию страны, будет наказана. Настанет время, и эта вина представителям власти будет доказана, и им не избежать пожизненного заключения.



— Если два государства договорились, какие права имеет Патриаршество? Правда, духовные лица приезжают на праздники, но сейчас там их ждали и воинские части Грузии, как вы сказали, грузинские правоохранители испугались провокации со стороны верующих и поставили у монастыря войска. Как повели себя митрополиты?



— Патриархия и митрополиты могут сказать людям правду и призвать всех, что нельзя уступать то, что считается святыней. Позиция Патриархии и Его Святейшества должна быть посылом для нашего населения, которое, со своей стороны, должно все взвесить и решить, хотим ли мы у власти таких политиков, которые продают народные святыни. Должны ли управлять страной – Уделом Богородицы политики, продающие святыни.



Перед приближающимися выборами мы именно об этом должны задуматься и отказаться от продажных политиков-предателей. Этим мы всем дадим знать, что грузины ни на что не обменяют свои духовные основы, свое культурное прошлое. Отказавшись на выборах от политиков-предателей, мы дадим понять всем существующим сегодня политическим силам, что родина не продается.



— Министр обороны Грузии до пандемии побывал в Азербайджане и благодарил Ильхама Алиева… Лично я после этого факта записала интервью с несколькими политологами, и ни один из них не смог объяснить, за что благодарил Ираклий Гарибашвили.

— За что благодарил министр обороны Гарибашвили я тоже выяснить не смог. Не имею представления, почему нужно благодарить президента государства, которое осуществило аннексию твоей страны. Хотя, тут же еще раз скажу, что ничего против президента соседней страны не имею – он действует, исходя из интересов своего государства. По правде говоря, я и от нашей власти уже ничему не удивляюсь, поскольку хорошо с ней знаком. Удивляюсь тем. т.н. стратегическим европейским партнерам, которые делают заявление за заявлением против России и молчат по поводу действий Азербайджана. Ведь они видят, что открыто, без боя происходит оккупация территорий Грузии?!



— Почему молчат американские и европейские т.н. партнеры?

— Как раз с этим вопросам через вашу газету я обращаюсь к посольствам Америки и других стран, действующим в нашей стране: почему вы молчите по поводу вандальского поведения, аннексии, которую осуществляет — Почему молчат американские и европейские т.н. партнеры?— Как раз с этим вопросам через вашу газету я обращаюсь к посольствам Америки и других стран, действующим в нашей стране: почему вы молчите по поводу вандальского поведения, аннексии, которую осуществляет Азербайджан ? Если вы видите колючую проволоку, протянутую с севера, почему не видите оккупацию Азербайджаном грузинских святынь – Чичхитури и Бертубани? На этой территории Азербайджан уже поставил воинские подразделения, однако эта территория принадлежит Грузии, поведение Азербайджана нарушает конвенцию ООН и все международно признанные конвенции.



Грузинский народ не старается раздуть конфликт с соседним Азербайджаном, у нас претензии в властям.



Грузины никогда не смирятся с потерей Давидгареджи!

— С какими впечатлениями вы приехали из Гареджи в день памяти Давида Гареджи?

— Положение очень плохое, но хорошо, что там находятся монахи и, словно пограничники, охраняют остальную территорию. Если бы не монахи, уверен, эти правители-предатели полностью бы продали Азербайджану монастырь Давидгареджи. Они ведь ради денег продают совесть. Они — Иуды называемый Вторым Иерусалимом Давидгареджа, монастырь, где шах Аббас пытал 6 тысяч монахов, продали его прямым потомкам, продали землю, орошенную кровью грузинских монахов.



Представители власти раньше хотя бы стояли в храмах, бесстыже, но все же стояли. А теперь преодолели и этот барьер, поскольку, наверное, нахождение в храме им приносило дискомфорт, и ни уже туда не ходят. К нашему позору, у нас власть, ни один представитель которой не поехал в Гареджи в День памяти величайшего святого. Там были митрополиты. А из власти не отправили даже самого низкого «чиновника». У Грузии предательская политэлита, и ушедшие, и пришедшие – две стороны одной медали.

Еще раз воспользуюсь случаем и через вашу газету обращусь к грузинскому народу: проанализируйте все и на будущих выборах откажите предателям, откажите, невзирая на то, какие блага они вам пообещают.



Источник: geworld.ge

