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Сексуальные фантазии мужчин

  • 14.06.2020, 21:00,
  • Развлечения Медицина
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 Сексуальные фантазии мужчин
У каждого мужчины есть своя фантазия о сексе. Одни хотят покорить лесбиянок, чтобы они ему отсосали. Другие желают поиметь учительницу своего сына или азиаточку. А чего хочешь ты? Мы не будем вгонять тебя в краску. Пусть это будет твой секретик.


Групповуха нравится всем


Нет мужчины, который бы не желал попробовать групповуху. Ты и две чикули в твоей кровати. Одна тебе делает минет, а вторую ты лапаешь. А потом пока ты насаживаешь дамочку на пенис, она лижет второй киске. Это невероятно сексуальное зрелище.


Спонтанный секс


Это более реальные мысли. Ты хочешь свою любимую в общественном месте. Может, ты возьмешь ее в туалете или гардеробе театра. Ты мечтаешь, чтобы твоя партнерша затащила тебя в какой-то туалет или укромный уголок по улице, сделала минет и отдалась. Возьми ее прямо сейчас.


Девушка-мечта


У каждого есть дама, о которой ты мечтаешь, но знаешь, что не переспишь с ней. Она может быть вымышленная или с какого-то фильма персонаж. Твоя фантазия сводит с ума.


Подсмотреть за соседями


Порнушку посмотреть это одно дело, а вот хочется увидеть все вживую. Вы желаете посмотреть на сексе со стороны. И об этом мечтает треть мужчин. Вашу фантазию можно осуществить.


Страстный и грубый секс


Без прелюдий и нежностей. Просто схватить ее за волосы и так резко насадить ее рот на член. Пусть пососет. Потом грубо кинуть ее на кровать и войти в нее. Это будет сильно и страстно! Вот он секс во всей красе.


Сексуальные фантазии о мачехе


Многие парни мечтают о сексе со зрелой дамочкой. Они бы с радостью утонули в сладком соке женщины. Любовницы постарше более опытные. Если у парня есть сексапильная мачеха, то почему бы не попробовать ее соблазнить? Можете просто пофантазировать об этом. Когда мачеха старше своего пасынка всего на лет пять, то тяжело удержаться от эротических мыслей.



  Источник:FMG NEWS

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