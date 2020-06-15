 
  • 21:10 – КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М" 
  • 14:50 – Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 21:49 – Давид Гареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должен знать Алиев | Леван Чичуа 
  • 22:05 – Способы мастурбации для девушек | 18+ 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

Способы мастурбации для девушек | 18+

  • 15.06.2020, 22:05,
  • Развлечения Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
 Способы мастурбации для девушек
1. Зажать половые губы пальцами левой руки и нужно потянуть их в сторону пупка. Клитор в это время выдавливается наружу и оголяется. А дальше можно играть с ним правой рукой как только вздумается, но главное не ослаблять натяжение половых губ.

2. Пальцами одной руки начать ласку клитора, а пальцы другой руки можно засунуть во влагалище. Пальцы можно шевелить, а клитор мягко надавливать и толкать. Оргазм получается очень мощный из-за двойной стимуляции.

3. Нужно сложить две ладошки и поместить между ног. Можно поближе к клитору, а можно ближе к влагалищу — кому как нравиться. Ребром ладошек нужно как бы пилить промежность.

4. Можно залесть в джакузи и расположить клитор напротив струи воды. Только нужна осторожность! Не нужно располагать слишком близко к струе, потому что струя может оказаться очень сильной и сделать больно вам. Нужно начать с большого расстояния и постепенно пододвигаться ближе и ближе к струе воды, пока не подберется нужное расстояние.

5. Взять зубную щетку, у которой ручка имеет ребристую поверхность, положить ее на клитор и ритмично двигать ею. Следует постепенно увеличивать силу и ритм, сопровождая эротическими фантазиями. Оргазм будет неповторимый!

6. Можно использовать электрическую зубную щетку. Нужно отрегулировать степень нажатия на клитор — будет просто здорово! Такое ощущение, как будто кто-то покусывает клитор.

7. Обычным вибромассажером можно достичь небывалого оргазма. Он оказывает интенсивную стимуляцию на клитор и раздражает его. Иногда достаточно просто двигать вибромассажером около половых губ.

8. Ванну нужно наполнить теплой водой примерно до половины. Лечь на спину ягодицами в сторону крана. Нужно расположить влагалище под краном, поэтому нужно будет чуть-чуть приподнять таз. Выбрать нужную температуру и дать струе попасть в цель! Можно расслабиться и получить удовольствие.

9. Взять обычный карандаш (только желательно пластиковый), смазать его смазкой для секса или можно обычным кремом. Засунуть его между половыми губами перпендикулярно клитору и входу во влагалище. Затем сжать бедра и водить карандашом вверх и вниз.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 40


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Одновременный оргазм
    » 7 мифов о вагине, которые разрушают сексуальную жизнь
    » 26 девушек рассказали, что их больше всего бесит в оральном сексе
    » 8 вещей, которые стоит сделать с её клитором
    » Необычный способ знакомства с девушкой
    » Психологи рассказали, как побороть бессонницу
    » 9 мифов об оргазме
    » Мудра, помогающая вернуть долг.
    » Как не получить отказ от секса
    » Имбирные эксперименты в сексе
    » Искусство куннилингуса
    » Лавров: нужно срочно отменить оружейное эмбарго против Ирана
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Способы мастурбации для девушек | 18+

    • 22:05
    • 42
    • 0

    КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М"

    • 21:10
    • 73
    • 0

    Сексуальные фантазии мужчин

    • 21:00
    • 71
    • 0

    Есть ли жизнь без секса?

    • 20:57
    • 73
    • 0

    В Дашогузе пройдёт Неделя культуры

    • 20:01
    • 79
    • 0

    В Туркменистане выбрали лучшего преподавателя года

    • 18:16
    • 72
    • 0

    Давид Гареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должен знать Алиев | Леван Чичуа

    • 21:49
    • 143
    • 0

    В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции

    • 21:10
    • 390
    • 0

    Мужчин не привлекает безупречность

    • 20:57
    • 104
    • 0

    Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района

    • 20:53
    • 101
    • 0

    Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров

    • 20:45
    • 125
    • 0

    Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19

    • 20:11
    • 146
    • 0

    Сербия предоставит Армении 1 млн долларов медпомощи

    • 19:26
    • 414
    • 0

    Беларусь намерена получить кредит в 14 миллионов евро у ЕБРР

    • 18:54
    • 101
    • 0

    Киргизия стала самой дешёвой страной СНГ по проживанию для работающих иностранцев

    • 17:39
    • 114
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58672
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54314
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48467
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44216
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41403
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37982
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36540
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34349
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32360
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31230
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25074
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23819
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23788
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23016
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21690
    • 0

    КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М"

    • 21:10
    • 73
    • 0

    В Дашогузе пройдёт Неделя культуры

    • 20:01
    • 79
    • 0

    В Туркменистане выбрали лучшего преподавателя года

    • 18:16
    • 72
    • 0

    Способы мастурбации для девушек | 18+

    • 22:05
    • 42
    • 0

    Сексуальные фантазии мужчин

    • 21:00
    • 71
    • 0

    Давид Гареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должен знать Алиев | Леван Чичуа

    • 21:49
    • 143
    • 0

    Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района

    • 20:53
    • 101
    • 0

    Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров

    • 20:45
    • 125
    • 0

    Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС

    • 16:08
    • 107
    • 0

    В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции

    • 21:10
    • 390
    • 0

    Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19

    • 20:11
    • 146
    • 0

    Сербия предоставит Армении 1 млн долларов медпомощи

    • 19:26
    • 414
    • 0

    Киргизия стала самой дешёвой страной СНГ по проживанию для работающих иностранцев

    • 17:39
    • 114
    • 0

    Беларусь намерена получить кредит в 14 миллионов евро у ЕБРР

    • 18:54
    • 101
    • 0

    В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчат ограничения по COVID-19

    • 14:03
    • 91
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА