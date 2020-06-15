Способы мастурбации для девушек | 18+

1. Зажать половые губы пальцами левой руки и нужно потянуть их в сторону пупка. Клитор в это время выдавливается наружу и оголяется. А дальше можно играть с ним правой рукой как только вздумается, но главное не ослаблять натяжение половых губ.



2. Пальцами одной руки начать ласку клитора, а пальцы другой руки можно засунуть во влагалище. Пальцы можно шевелить, а клитор мягко надавливать и толкать. Оргазм получается очень мощный из-за двойной стимуляции.



3. Нужно сложить две ладошки и поместить между ног. Можно поближе к клитору, а можно ближе к влагалищу — кому как нравиться. Ребром ладошек нужно как бы пилить промежность.



4. Можно залесть в джакузи и расположить клитор напротив струи воды. Только нужна осторожность! Не нужно располагать слишком близко к струе, потому что струя может оказаться очень сильной и сделать больно вам. Нужно начать с большого расстояния и постепенно пододвигаться ближе и ближе к струе воды, пока не подберется нужное расстояние.



5. Взять зубную щетку, у которой ручка имеет ребристую поверхность, положить ее на клитор и ритмично двигать ею. Следует постепенно увеличивать силу и ритм, сопровождая эротическими фантазиями. Оргазм будет неповторимый!



6. Можно использовать электрическую зубную щетку. Нужно отрегулировать степень нажатия на клитор — будет просто здорово! Такое ощущение, как будто кто-то покусывает клитор.



7. Обычным вибромассажером можно достичь небывалого оргазма. Он оказывает интенсивную стимуляцию на клитор и раздражает его. Иногда достаточно просто двигать вибромассажером около половых губ.



8. Ванну нужно наполнить теплой водой примерно до половины. Лечь на спину ягодицами в сторону крана. Нужно расположить влагалище под краном, поэтому нужно будет чуть-чуть приподнять таз. Выбрать нужную температуру и дать струе попасть в цель! Можно расслабиться и получить удовольствие.



9. Взять обычный карандаш (только желательно пластиковый), смазать его смазкой для секса или можно обычным кремом. Засунуть его между половыми губами перпендикулярно клитору и входу во влагалище. Затем сжать бедра и водить карандашом вверх и вниз.

