 
  • 21:47 – В Ашхабаде откроется стартап-академия 
  • 14:50 – Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 21:00 – На азербайджано-российской границе перестрелка и бунт | Есть раненные 
  • 22:09 – ТОП 6 ФАКТОВ О МАСТУРБАЦИИ 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

ТОП 6 ФАКТОВ О МАСТУРБАЦИИ

  • 16.06.2020, 22:09,
  • Развлечения Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
 ТОП 6 ФАКТОВ О МАСТУРБАЦИИ
1. Вы станете увереннее в себе
Ну, во-первых, хотя бы потому, что вы удовлетворены. Вас покинет стресс, раздражение, тревожность и агрессия. Настроение улучшится, и вы будете смотреть на окружающий мир позитивнее. Это дает невероятную стрессоустойчивость, и вы становитесь увереннее в себе даже в борьбе с повседневными проблемами. Еще один нюанс — вы будете считать себя привлекательнее на подсознательном уровне. Вы раскрываете собственную сексуальность и становитесь раскрепощеннее — как в постели, так и в повседневной жизни.

2. Вы будете относиться к сексу ответственее
Желание получить удовлетворение любыми способами, когда рядом нет партнера, делает нас не слишком разборчивыми в половых связях. А если вы уделяете достаточно времени мастурбации, вам не нужен будет первый «встречный-поперечный», чтобы заняться с ним сексом. Более того, исследователи из США утверждают, что те, кто практикует мастурбацию еще в подростковом возрасте, имеют гораздо меньше шансов вступить в незащищенную связь, подхватить венерические заболевания или получить нежелательную беременность.

3. Вы будете получать больше удовольствия
Мы говорим сейчас не только о мастурбации. Да, сами себе вы можете доставить удовольствие быстрее. Но изучая свое тело, зная свои эрогенные зоны, раскрывая свою сексуальность, пробуя новое и расширяя горизонты, вы сможете получить удовольствие не только самостоятельно, но и с партнером. Оргазмы станут ярче, а ваша самоотдача — больше.

4.Вы попробуете новое
Особенно это касается использования секс-игрушек. Когда классическое удовлетворение себя с помощью пальцев уже порядком наскучило, смело отправляйтесь в секс-шоп. Стесняетесь консультироваться с продавцом? Закажите товар по интернету. Словом, вариантов множество! Использование секс-игрушек сделает вас более раскрепощенными в сексуальном плане. А сексологи утверждают, что мастурбация с помощью вибратора будет наиболее полезной с точки зрения улучшения сексуальной жизни.

5. Вы снимете болевые ощущения
Овуляция, предменструальный синдром, собственно месячные — всё это часто сопровождается болевыми ощущениями. И мастурбация поможет максимально расслабить мышцы органов малого таза, снять мышечный тонус с матки, расслабиться и уменьшить боль. Заниматься самоудовлетворением, как и сексом, можно даже во время месячных. Однако не каждый партнер согласится на это, а сами с собой вы уж точно договоритесь!

6. Вы замедлите старение организма
Да, и такое возможно! Чем старше вы становитесь, тем больше вам необходима мастурбация. Регулярное самоудовлетворение, особенно если рядом нет постоянного партнера для секса, помогает поддерживать здоровье органов малого таза, а также держать в тонусе мышцы и ткани. Во время мастурбации, а также по достижению оргазма в нашем теле вырабатываются необходимые для нормального его функционирования гормоны. В кровь выбрасываются вещества, замедляющие старение и позволяющие бороться с вредными воздействиями извне.

Ученые утверждают, что для того, чтобы испытать положительное влияние мастурбации на свой организм, необходимо заниматься ею регулярно. Даже если у вас есть постоянный партнер, можно заниматься самоудовлетворением дополнительно к сексу с ним, или даже вместе с ним. Это как спортивные тренировки — пропускать их не стоит, занятия должны быть регулярными, и не реже чем 2-3 раза в неделю.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 31


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Как мастурбация влияет на сексуальное здоровье женщины
    » 10 фактов о сексе, которые вы не знали
    » Виктория Боня призналась, что очень много пьет
    » В чем плюсы маленького парня
    » Рак (22 июня - 23 июля)
    » Рак (22 июня - 23 июля)
    » Рак (22 июня - 23 июля)
    » Как правильно заняться сексом первый раз
    » Как мастурбировать, если у тебя есть соседи?
    » Как не получить отказ от секса
    » Чего мы не знали о пользе мастурбации: профилактика заболеваний
    » Чего мы не знали о пользе мастурбации: профилактика заболеваний
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ТОП 6 ФАКТОВ О МАСТУРБАЦИИ

    • 22:09
    • 35
    • 0

    В Ашхабаде откроется стартап-академия

    • 21:47
    • 30
    • 0

    На азербайджано-российской границе перестрелка и бунт | Есть раненные

    • 21:00
    • 38
    • 0

    Предприниматели Туркменистана обсудили с учёными разработки новых видов продукции

    • 20:18
    • 43
    • 0

    ЕС и Центральная Азия координируют действия по окружающей среде и климату

    • 19:18
    • 39
    • 0

    Туризм в сёлах Таджикистана будет доведён до международных стандартов

    • 17:14
    • 39
    • 0

    В Молдове возобновляются международные авиаперелёты

    • 16:43
    • 47
    • 0

    В Туркменистане открыли базу отдыха на озере Altyn köl

    • 15:14
    • 58
    • 0

    Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    • 13:26
    • 45
    • 0

    Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19

    • 11:23
    • 135
    • 0

    Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ

    • 10:51
    • 51
    • 0

    Способы мастурбации для девушек | 18+

    • 22:05
    • 76
    • 0

    КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М"

    • 21:10
    • 88
    • 0

    Сексуальные фантазии мужчин

    • 21:00
    • 103
    • 0

    Есть ли жизнь без секса?

    • 20:57
    • 84
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58679
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54326
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48472
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44226
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41446
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37991
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36545
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34358
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32373
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31247
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25085
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23825
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23795
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23037
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21696
    • 0

    На азербайджано-российской границе перестрелка и бунт | Есть раненные

    • 21:00
    • 38
    • 0

    В Молдове возобновляются международные авиаперелёты

    • 16:43
    • 47
    • 0

    В Ашхабаде откроется стартап-академия

    • 21:47
    • 30
    • 0

    Предприниматели Туркменистана обсудили с учёными разработки новых видов продукции

    • 20:18
    • 43
    • 0

    ЕС и Центральная Азия координируют действия по окружающей среде и климату

    • 19:18
    • 39
    • 0

    В Туркменистане открыли базу отдыха на озере Altyn köl

    • 15:14
    • 58
    • 0

    Туризм в сёлах Таджикистана будет доведён до международных стандартов

    • 17:14
    • 39
    • 0

    Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    • 13:26
    • 45
    • 0

    Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19

    • 11:23
    • 135
    • 0

    Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ

    • 10:51
    • 51
    • 0

    КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М"

    • 21:10
    • 88
    • 0

    В Дашогузе пройдёт Неделя культуры

    • 20:01
    • 96
    • 0

    В Туркменистане выбрали лучшего преподавателя года

    • 18:16
    • 85
    • 0

    ТОП 6 ФАКТОВ О МАСТУРБАЦИИ

    • 22:09
    • 35
    • 0

    Способы мастурбации для девушек | 18+

    • 22:05
    • 76
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА