 ТОП 6 ФАКТОВ О МАСТУРБАЦИИ

1. Вы станете увереннее в себе

Ну, во-первых, хотя бы потому, что вы удовлетворены. Вас покинет стресс, раздражение, тревожность и агрессия. Настроение улучшится, и вы будете смотреть на окружающий мир позитивнее. Это дает невероятную стрессоустойчивость, и вы становитесь увереннее в себе даже в борьбе с повседневными проблемами. Еще один нюанс — вы будете считать себя привлекательнее на подсознательном уровне. Вы раскрываете собственную сексуальность и становитесь раскрепощеннее — как в постели, так и в повседневной жизни.



2. Вы будете относиться к сексу ответственее

Желание получить удовлетворение любыми способами, когда рядом нет партнера, делает нас не слишком разборчивыми в половых связях. А если вы уделяете достаточно времени мастурбации, вам не нужен будет первый «встречный-поперечный», чтобы заняться с ним сексом. Более того, исследователи из США утверждают, что те, кто практикует мастурбацию еще в подростковом возрасте, имеют гораздо меньше шансов вступить в незащищенную связь, подхватить венерические заболевания или получить нежелательную беременность.



3. Вы будете получать больше удовольствия

Мы говорим сейчас не только о мастурбации. Да, сами себе вы можете доставить удовольствие быстрее. Но изучая свое тело, зная свои эрогенные зоны, раскрывая свою сексуальность, пробуя новое и расширяя горизонты, вы сможете получить удовольствие не только самостоятельно, но и с партнером. Оргазмы станут ярче, а ваша самоотдача — больше.



4.Вы попробуете новое

Особенно это касается использования секс-игрушек. Когда классическое удовлетворение себя с помощью пальцев уже порядком наскучило, смело отправляйтесь в секс-шоп. Стесняетесь консультироваться с продавцом? Закажите товар по интернету. Словом, вариантов множество! Использование секс-игрушек сделает вас более раскрепощенными в сексуальном плане. А сексологи утверждают, что мастурбация с помощью вибратора будет наиболее полезной с точки зрения улучшения сексуальной жизни.



5. Вы снимете болевые ощущения

Овуляция, предменструальный синдром, собственно месячные — всё это часто сопровождается болевыми ощущениями. И мастурбация поможет максимально расслабить мышцы органов малого таза, снять мышечный тонус с матки, расслабиться и уменьшить боль. Заниматься самоудовлетворением, как и сексом, можно даже во время месячных. Однако не каждый партнер согласится на это, а сами с собой вы уж точно договоритесь!



6. Вы замедлите старение организма

Да, и такое возможно! Чем старше вы становитесь, тем больше вам необходима мастурбация. Регулярное самоудовлетворение, особенно если рядом нет постоянного партнера для секса, помогает поддерживать здоровье органов малого таза, а также держать в тонусе мышцы и ткани. Во время мастурбации, а также по достижению оргазма в нашем теле вырабатываются необходимые для нормального его функционирования гормоны. В кровь выбрасываются вещества, замедляющие старение и позволяющие бороться с вредными воздействиями извне.



Ученые утверждают, что для того, чтобы испытать положительное влияние мастурбации на свой организм, необходимо заниматься ею регулярно. Даже если у вас есть постоянный партнер, можно заниматься самоудовлетворением дополнительно к сексу с ним, или даже вместе с ним. Это как спортивные тренировки — пропускать их не стоит, занятия должны быть регулярными, и не реже чем 2-3 раза в неделю.



