 5 СЕКСУАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ, О КОТОРЫХ СТЕСНЯЕТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА

1. Секс на природе

Романтическая атмосфера и чувство единения с природой, а также доля адреналина – вот почему секс на природе является одним из самых распространенных женских желаний.



2. Секс с незнакомцем

Вы пересеклись взглядами, а через минуту у вас бурный секс. Ни границ, ни стыда, ни комплексов, а главное – никаких имен.



3. Секс в публичном месте

Ресторан, примерочная, в кинотеатре или в автомобиле прямо на парковке – кого же не заведет перспектива быть замеченным? Опасность возбуждает обоих партнеров, наверное, поэтому эта фантазия чаще всего воплощается в реальность.



4. Секс втроём

Секс с двумя партнерами нередко фигурирует в сексуальных фантазиях большинства женщин. Хотя только самые смелые действительно решаются на их воплощение.



5. Секс с мужчиной в униформе

Горячий пожарный, серьезный врач или суровый полицейский – мужчины в униформах даже не подозревают, что становятся объектами сексуальных вожделений чувственных дам.



