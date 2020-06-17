5 СЕКСУАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ, О КОТОРЫХ СТЕСНЯЕТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
- 17.06.2020, 22:14,
- Развлечения Медицина
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Источник:FMG NEWS
1. Секс на природе
Романтическая атмосфера и чувство единения с природой, а также доля адреналина – вот почему секс на природе является одним из самых распространенных женских желаний.
2. Секс с незнакомцем
Вы пересеклись взглядами, а через минуту у вас бурный секс. Ни границ, ни стыда, ни комплексов, а главное – никаких имен.
3. Секс в публичном месте
Ресторан, примерочная, в кинотеатре или в автомобиле прямо на парковке – кого же не заведет перспектива быть замеченным? Опасность возбуждает обоих партнеров, наверное, поэтому эта фантазия чаще всего воплощается в реальность.
4. Секс втроём
Секс с двумя партнерами нередко фигурирует в сексуальных фантазиях большинства женщин. Хотя только самые смелые действительно решаются на их воплощение.
5. Секс с мужчиной в униформе
Горячий пожарный, серьезный врач или суровый полицейский – мужчины в униформах даже не подозревают, что становятся объектами сексуальных вожделений чувственных дам.
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