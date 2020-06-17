 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 
  • 10:35 – Турки должны встать на колени перед армянами и курдами | Владимир Жириновский 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 
  • 22:14 – 5 СЕКСУАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ, О КОТОРЫХ СТЕСНЯЕТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
  • 12:50 – В Илийском районе Алматинской области спецслужбы тушат большой пожар 

5 СЕКСУАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ, О КОТОРЫХ СТЕСНЯЕТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА

  • 17.06.2020, 22:14,
  • Развлечения Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
 5 СЕКСУАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ, О КОТОРЫХ СТЕСНЯЕТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
1. Секс на природе 
Романтическая атмосфера и чувство единения с природой, а также доля адреналина – вот почему секс на природе является одним из самых распространенных женских желаний. 
 
2. Секс с незнакомцем 
Вы пересеклись взглядами, а через минуту у вас бурный секс. Ни границ, ни стыда, ни комплексов, а главное – никаких имен. 
 
3. Секс в публичном месте 
Ресторан, примерочная, в кинотеатре или в автомобиле прямо на парковке – кого же не заведет перспектива быть замеченным? Опасность возбуждает обоих партнеров, наверное, поэтому эта фантазия чаще всего воплощается в реальность. 
 
4. Секс втроём 
Секс с двумя партнерами нередко фигурирует в сексуальных фантазиях большинства женщин. Хотя только самые смелые действительно решаются на их воплощение. 
 
5. Секс с мужчиной в униформе 
Горячий пожарный, серьезный врач или суровый полицейский – мужчины в униформах даже не подозревают, что становятся объектами сексуальных вожделений чувственных дам.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 47


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Почему мужчины хотят анальный секс?
    » Женщина, секс и успех
    » Две дамочки открыли женский секс-шоп в сердце консервативной Южной Кореи
    » Утренний секс полезен для вашей фигуры и самочувствия
    » Укравший дилдо в кемеровском секс-шопе гастарбайтер попал в британские СМИ
    » Случайный секс: может ли в жизни быть как в кино
    » Секс по-японски: 20 самых неприлично-экзотичных фактов
    » Плохая память толкает подростка на незащищенный секс
    » Осознанный выбор: студентка, активистка, дочь, секс-работница
    » Секс вне закона: самые нелепые законы о сексе
    » Депутат Журова считает секс-флешмобы немного аморальными
    » Оральный секс способен сделать женщину умнее
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    СЕКС ВТРОЁМ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛАСЬ?

    • 01:31
    • 33
    • 0

    Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку

    • 23:49
    • 37
    • 0

    Антироссийский бум в Азербайджане | "Русские опаснее армян"

    • 23:41
    • 46
    • 0

    5 СЕКСУАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ, О КОТОРЫХ СТЕСНЯЕТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА

    • 22:14
    • 48
    • 0

    Турки должны встать на колени перед армянами и курдами | Владимир Жириновский

    • 10:35
    • 82
    • 0

    Азербайджанцы закидали камнями российских полицейских | Беспорядки в Дагестане

    • 09:26
    • 55
    • 0

    ТОП 6 ФАКТОВ О МАСТУРБАЦИИ

    • 22:09
    • 72
    • 0

    В Ашхабаде откроется стартап-академия

    • 21:47
    • 56
    • 0

    На азербайджано-российской границе перестрелка и бунт | Есть раненные

    • 21:00
    • 72
    • 0

    Предприниматели Туркменистана обсудили с учёными разработки новых видов продукции

    • 20:18
    • 72
    • 0

    ЕС и Центральная Азия координируют действия по окружающей среде и климату

    • 19:18
    • 57
    • 0

    Туризм в сёлах Таджикистана будет доведён до международных стандартов

    • 17:14
    • 57
    • 0

    В Молдове возобновляются международные авиаперелёты

    • 16:43
    • 64
    • 0

    В Туркменистане открыли базу отдыха на озере Altyn köl

    • 15:14
    • 82
    • 0

    Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    • 13:26
    • 68
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58692
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54341
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48478
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44232
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41524
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38004
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36553
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34374
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32395
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31275
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25097
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23832
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23805
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23070
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21709
    • 0

    СЕКС ВТРОЁМ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛАСЬ?

    • 01:31
    • 33
    • 0

    Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку

    • 23:49
    • 37
    • 0

    Антироссийский бум в Азербайджане | "Русские опаснее армян"

    • 23:41
    • 46
    • 0

    Турки должны встать на колени перед армянами и курдами | Владимир Жириновский

    • 10:35
    • 82
    • 0

    Азербайджанцы закидали камнями российских полицейских | Беспорядки в Дагестане

    • 09:26
    • 55
    • 0

    На азербайджано-российской границе перестрелка и бунт | Есть раненные

    • 21:00
    • 72
    • 0

    В Молдове возобновляются международные авиаперелёты

    • 16:43
    • 64
    • 0

    В Ашхабаде откроется стартап-академия

    • 21:47
    • 56
    • 0

    Предприниматели Туркменистана обсудили с учёными разработки новых видов продукции

    • 20:18
    • 72
    • 0

    ЕС и Центральная Азия координируют действия по окружающей среде и климату

    • 19:18
    • 57
    • 0

    В Туркменистане открыли базу отдыха на озере Altyn köl

    • 15:14
    • 82
    • 0

    Туризм в сёлах Таджикистана будет доведён до международных стандартов

    • 17:14
    • 57
    • 0

    Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    • 13:26
    • 68
    • 0

    Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19

    • 11:23
    • 302
    • 0

    Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ

    • 10:51
    • 68
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА