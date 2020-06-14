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В Туркменистане выбрали лучшего преподавателя года

  • 14.06.2020, 18:16,
  • В Мире + Европа
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В Туркменистане выбрали лучшего преподавателя годаВ Туркменистане завершился конкурс на звание лучшего преподавателя 2020 года, проводимый Министерством образования республики. Торжественные мероприятия по случаю чествования победителей конкурса прошли в Туркменском государственном архитектурно-строительном институте (ТГАСИ). Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

В нынешнем году лидером конкурса стал Максатгулы Бендов — старший преподаватель кафедры компьютерных технологий и систем Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

В послужном списке обладателя звания «Преподаватель года» — солидная подборка актуальных научных публикаций, современных учебников и учебно-методических пособий. Заслуживает особого уважения и личный вклад успешного финалиста конкурса в развитие отечественной системы образования, в том числе на фоне реализации задач в области её цифрового обеспечения.

В ходе практической номинации самого состязания Максатгулы Бендов сполна продемонстрировал свои высокие профессиональные компетенции, проведя показательное занятие с использованием новейших технологий обучения. Он виртуозно управлял цифровыми приёмами в подаче тематического материала. В рамках конкурсной программы претендент на звание победителя стал лучшим и на этапе тестирования, основанного на первостепенных задачах модернизации отечественной системы образования.

В числе немаловажных критериев, которые также помогли представителю ТГАСИ подняться на вершину конкурсного пьедестала, — активное участие Максатгулы Бендова не только в общественной жизни родного вуза, но и в целом страны. Примером для студенческой молодёжи, да и всего профессорско-преподавательского состава ТГАСИ, является и его приверженность здоровому образу жизни и активным занятиям спортом.

Напомним, что в Туркменистане на постоянной основе проводятся государственные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года», организуемые Министерством образования при поддержке Национального центра профсоюзов страны с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов, повышения престижа их профессии, популяризации передового опыта лучших учителей и воспитателей.





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