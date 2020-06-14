В Дашогузе пройдёт Неделя культуры

В Дашогузском велаяте (области) 22-27 июня пройдёт Неделя культуры и торжества в честь Дня работников культуры, а также поэзии Махтумкули Фраги. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век»

В рамках Недели культуры, в северной столице запланированы выступления творческих коллективов, вечера поэзии, кинопоказы, выставки, научно-практические конференции, театрализованные постановки. Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули представит премьеру оперы «Неджеп оглан», по одноименному народному дестану.

Одним из главных событий Недели станет церемония награждения деятелей культуры, удостоенных почётных званий Туркменистана и вручение наград лауреатам творческого конкурса на соискание премии президента страны.

В соответствии с программой Недели культуры, гости велаята ознакомятся с различными достопримечательностями административного центра северного региона страны, его парковыми ансамблями, а также посетят памятники историко-культурного наследия.

Напомним, на прошедшем 12 июня заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об организации Недели культуры в 2021 году в Лебапском велаяте (области).