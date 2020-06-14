КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М"

По словам заместителя генерального директора АО «КРЭТ» Максима Моторина, Уральский приборостроительный завод в течение уже 8 лет выпускает аппараты искусственной вентиляции легких и поставляет их в медучреждения России, и особое внимание здесь уделяют качеству и надежности оборудования.Топ-менеджер заявил, что после происшествий с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, концерн оперативно создал спецкомиссию, в задачи которой входит техническая экспертиза аппаратов «Авента-М». Каждый аппарат ИВЛ пройдет стандартный цикл тестирования, продолжительностью 100 часов. Но в дополнение к стандартному протоколу испытаний аппараты подвергнутся более высоким нагрузкам на аварийных режимах — при повышенной температуре, при существенно повышенном и пониженном напряжении сети, а также в нештатных режимах работы.Моторин особо отметил, что дополнительную проверку аппаратов ИВЛ в компании решили провести исключительно по своей инициативе, такая проверка не является стандартной процедурой рекламации и отзыва. После испытаний аппараты будут вновь доставлены в медучреждения, где они эксплуатируются. По возможности испытания будут проводиться при непосредственном участии персонала медучреждений для более оперативного контроля качества и получения более полной информации об условиях эксплуатации аппаратов ИВЛ. Всего будет проверено порядка 800 аппаратов.Проверка продолжается, и в компании просят дождаться оглашения официальных результатов расследования, отметил замгендиректора.Моторин также сообщил, что на предприятии система менеджмента качества проектирования, разработки, производства и технического обслуживания медтехники соответствует международному стандарту ISO 13485-2016.