Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ

Сообщается, что первыми моделями доступными для российских покупателей станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt.
Более того, по условиям достигнутых договоренностей General Motors и UzAuto Motors, данные модели также реализуются в Казахстане и Белоруссии.
Официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке компания ООО «Келес Рус» отмечает, что важным конкурентным преимуществом автомобилей является соотношение цены, оснащённости и качества.
Chevrolet Spark с объёмом двигателя 1,25 литра с автоматической коробкой передач начинается от 719 900 рублей.
Две другие модели представлены в конфигурации с мотором 105 литров и также с 6-ступенчатой автоматической коробки передач.
Nexia с мотором 1,5 литра предлагается в четырёх комплектациях, цена от 700 000. Cobalt – от 750 000.
К тому же, со стартом продаж узбекских автомобилей под брендом Chevrolet, компания ООО «Келес Рус» запустила ряд финансовых программ и поддержку трейд-ин «обмен автомобиля клиента на новый», это позволит потребителям покупать машины на льготных условиях.
Отметим, что ранее все указанные модели продавались в РФ под маркой Ravon.