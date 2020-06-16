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Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ

  • 16.06.2020, 10:51,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ
На российском рынке с 15 июня стартовали продажи машин бренда Chevrolet, произведённых узбекской АО UzAuto Motors. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе компании из Узбекистана.

Сообщается, что первыми моделями доступными для российских покупателей станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. 

Более того, по условиям достигнутых договоренностей General Motors и UzAuto Motors, данные модели также реализуются в Казахстане и Белоруссии.

Официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке компания ООО «Келес Рус» отмечает, что важным конкурентным преимуществом автомобилей является соотношение цены, оснащённости и качества. 

Chevrolet Spark с объёмом двигателя 1,25 литра с автоматической коробкой передач начинается от 719 900 рублей.

Две другие модели представлены в конфигурации с мотором 105 литров и также с 6-ступенчатой автоматической коробки передач.

Nexia с мотором 1,5 литра предлагается в четырёх комплектациях, цена от 700 000. Cobalt – от 750 000.

К тому же, со стартом продаж узбекских автомобилей под брендом Chevrolet, компания ООО «Келес Рус» запустила ряд финансовых программ и поддержку трейд-ин «обмен автомобиля клиента на новый», это позволит потребителям покупать машины на льготных условиях. 

Отметим, что ранее все указанные модели продавались в РФ под маркой Ravon.





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