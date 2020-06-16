 
  • 16:43 – В Молдове возобновляются международные авиаперелёты 
  • 14:50 – Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 21:49 – Давид Гареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должен знать Алиев | Леван Чичуа 
  • 22:05 – Способы мастурбации для девушек | 18+ 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19

  • 16.06.2020, 11:23,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19Жена украинского президента 16 июня была госпитализирована в Киевскую больницу. У Елены Зеленской была обнаружена коронавирусная инфекция. Сейчас её состояние оценивается как стабильное. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате главы государства.

Врачи диагностировали у супруги Зеленского внегоспитальную двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести. По словам медиков, на данный момент первая леди Украины не нуждается в дотации кислорода. Сейчас Зеленская находится под наблюдением врачей.

Вчера глава государства и его дети прошли ПЦР-тесты на COVID-19. Полученные результаты оказались отрицательными. Впервые инфекция у Зеленской была обнаружена 12 июня. После этого её поместили на амбулаторное лечение.

Ранее украинский лидер заявил об ограничении встреч ввиду сложившейся ситуации. До обнаружения коронавируса у его жены он сообщил, что планировал заразиться SARS-CoV-2.

Напомним, что на данный момент в стране зарегистрировано 32 476 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности от тяжёлой формы болезни умерли 912 человек. Врачам удалось вылечить 14 528 соответствующих пациентов. Больше всего заражённых граждан обнаружено в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.





  •   Просмотров Сегодня: 49


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Украины назвал Арсена Авакова лучшим главой МВД
    » Зеленский попросил Папу Римского помочь с ситуацией на Донбассе
    » Зеленский попросил у Израиля помощи в борьбе с COVID-19
    » Одобрена инициатива жены Зеленского по укреплению гендерного равенства
    » Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев
    » Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов
    » В Таджикистане рассказали о реальной ситуации с COVID-19
    » Украина получит из Китая дополнительные тест-системы коронавируса
    » Елена Зеленская отметила необходимость борьбы с домашним насилием в Украине
    » Глава офиса президента Украины Ермак назвал приоритеты в своей работе
    » В Сенаки отравились 18 школьников
    » Эльдар Рязанов попал в больницу
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Молдове возобновляются международные авиаперелёты

    • 16:43
    • 24
    • 0

    В Туркменистане открыли базу отдыха на озере Altyn köl

    • 15:14
    • 33
    • 0

    Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    • 13:26
    • 28
    • 0

    Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19

    • 11:23
    • 55
    • 0

    Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ

    • 10:51
    • 35
    • 0

    Способы мастурбации для девушек | 18+

    • 22:05
    • 72
    • 0

    КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М"

    • 21:10
    • 84
    • 0

    Сексуальные фантазии мужчин

    • 21:00
    • 99
    • 0

    Есть ли жизнь без секса?

    • 20:57
    • 82
    • 0

    В Дашогузе пройдёт Неделя культуры

    • 20:01
    • 89
    • 0

    В Туркменистане выбрали лучшего преподавателя года

    • 18:16
    • 80
    • 0

    Давид Гареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должен знать Алиев | Леван Чичуа

    • 21:49
    • 154
    • 0

    В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции

    • 21:10
    • 399
    • 0

    Мужчин не привлекает безупречность

    • 20:57
    • 110
    • 0

    Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района

    • 20:53
    • 107
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58675
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54319
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48470
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44222
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41434
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37986
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36543
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34354
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32365
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31235
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25082
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23823
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23791
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23024
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21693
    • 0

    В Молдове возобновляются международные авиаперелёты

    • 16:43
    • 24
    • 0

    В Туркменистане открыли базу отдыха на озере Altyn köl

    • 15:14
    • 33
    • 0

    Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    • 13:26
    • 28
    • 0

    Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19

    • 11:23
    • 56
    • 0

    Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ

    • 10:51
    • 35
    • 0

    КРЭТ усилил контроль качества аппаратов ИВЛ "Авента-М"

    • 21:10
    • 84
    • 0

    В Дашогузе пройдёт Неделя культуры

    • 20:01
    • 89
    • 0

    В Туркменистане выбрали лучшего преподавателя года

    • 18:16
    • 80
    • 0

    Способы мастурбации для девушек | 18+

    • 22:05
    • 72
    • 0

    Сексуальные фантазии мужчин

    • 21:00
    • 99
    • 0

    Давид Гареджа наш, и грузины его никогда не уступят – это должен знать Алиев | Леван Чичуа

    • 21:49
    • 154
    • 0

    Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района

    • 20:53
    • 107
    • 0

    Вопрос оккупации Азербайджаном Шаумянского района Республики Арцаха необходимо внести в повестку переговоров

    • 20:45
    • 134
    • 0

    Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС

    • 16:08
    • 112
    • 0

    В Казахстане будут производить вакцину от коронавирусной инфекции

    • 21:10
    • 399
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА