Жену украинского президента госпитализировали с диагнозом COVID-19

Жена украинского президента 16 июня была госпитализирована в Киевскую больницу. У Елены Зеленской была обнаружена коронавирусная инфекция. Сейчас её состояние оценивается как стабильное. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате главы государства.

Врачи диагностировали у супруги Зеленского внегоспитальную двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести. По словам медиков, на данный момент первая леди Украины не нуждается в дотации кислорода. Сейчас Зеленская находится под наблюдением врачей.

Вчера глава государства и его дети прошли ПЦР-тесты на COVID-19. Полученные результаты оказались отрицательными. Впервые инфекция у Зеленской была обнаружена 12 июня. После этого её поместили на амбулаторное лечение.

Ранее украинский лидер заявил об ограничении встреч ввиду сложившейся ситуации. До обнаружения коронавируса у его жены он сообщил, что планировал заразиться SARS-CoV-2.

Напомним, что на данный момент в стране зарегистрировано 32 476 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности от тяжёлой формы болезни умерли 912 человек. Врачам удалось вылечить 14 528 соответствующих пациентов. Больше всего заражённых граждан обнаружено в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.