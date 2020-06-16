Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Армении и Молдавии Зограб Мнацаканян и Олег Цуля 15 июня обсудили социально-экономические вызовы, связанные с эпидемией и шаги по их преодолению. Об этом FMG.NEWS сообщили вармянского внешнеполитического ведомства.

Говоря об армяно-молдавских двусторонних отношениях, стороны выразили удовлетворение уровнем диалога и положительной динамике двустороннего сотрудничества.

В связи с этим, собеседники подтвердили готовность предпринять шаги для дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодного партнёрства.

В этом контексте, министры отметили, что необходимо расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, IT-технологий и здравоохранения.

Мнацаканян и Цуля, также, затронули развитие двусторонних отношений в региональном и международном форматах, в том числе, в рамках Восточного партнёрства, ЕАЭС и ОЧЭС, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Напомним, на сегодняшний день в Армении число инфицированных коронавирусной инфекцией увеличилось до 17 489, из которых выздоровели 6 571. В Молдавии общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 11 879, вылечены 6 794 пациента.