Туризм в сёлах Таджикистана будет доведён до международных стандартов

Правительство Таджикистана расширит туристический потенциал в сельской местности на основе международных стандартов. Денежные средства будут выделены Международной ассоциацией развития (МАР). Об этом 15 июня сообщили в пресс-офисе комитета по развитию туризма.

Проект уже был одобрен парламентом республики. Основной акцент будет сделан на развитии исторических мест Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной области. В рамках соответствующей программы будет реконструировано четыре объекта. Сюда входят памятники Ходжа Машхад, Чилучорчашма, Хулбук и крепость Ямчун.

Программа «Развитие сельской экономики» была разработана представителями кабинета министров. Правительственная инициатива будет реализована в течение 4 лет (2020–2023 годы). Для осуществления данного процесса был получен грант от МАР, входящей в группу Всемирного банка.

Напомним, что таджикские власти нацелены на превращение РТ в одну из самых развитых туристических стран мира. Для этого ведётся политика открытости в сфере взаимодействия с международными организациями, заинтересованными в данном процессе.

Ранее, 4 марта, глава комитета по развитию туризма Таджикистана Ширин Амонзода встретилась с представителем ЕС Мэрилин Джозефсон. Стороны обсудили развитие оздоровительно-лечебного туризма в Таджикистане.