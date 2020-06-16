В Туркменистане открыли базу отдыха на озере Altyn köl

Президент15 июня принял участие в церемонии открытия комплекса объектов досуговой инфраструктуры, построенных на берегу Куртлинского озера, расположенного на территории туркменской столицы. Новая зона отдыха, соответствующая современным требованиям и стандартам комфорта и сервиса, вступила в строй действующих, приняв первых гостей. Об этом сообщило информагентство «Туркменистан — Золотой век».

Обращаясь к участникам, глава государства поздравил всех с открытием базы отдыха и сказал о решении назвать расположенное здесь озеро Altyn köl.

— Дети будут довольны новым комплексом отдыха на озере —здесь развёрнута развитая материально-техническая база. Всё предусмотрено для активного отдыха детей — возведён целый оздоровительный комплекс, состоящий из десяти коттеджей, четырёхкомнатного гостевого дома, площадок для спортивных игр — волейбола, баскетбола, тенниса. На территории базы отдыха начнут функционировать кафе и магазин. С детьми будут работать опытные педагоги, врачи, спасатели. Это отличные специалисты, прекрасные организаторы и профессионалы своего дела. Правильный распорядок дня, сбалансированное питание и свежий воздух — это те благоприятные условия, которые зарядят детей здоровьем на целый год, — рассказал директор оздоровительного комплекса для детей Юсуп Халилов.

Добавим, озеро было популярным местом пляжного отдыха для жителей туркменской столицы и гостей, а в 70-80 годах прошлого столетия.