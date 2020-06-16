ЕС и Центральная Азия координируют действия по окружающей среде и климату

В онлайн режиме 15 июня прошёл первый тур заседания Координационного комитета Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению климата проекта WECOOP. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Туркменистана

Рабочая консультация прошла при непосредственном участии глав комитетов Генерального директората по вопросам окружающей среды Европейской Комиссии, специалистов министерства окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии (МОСЗМР), миссии ЕС в Республике Казахстан и представителей профессиональных кругов по вопросам охраны окружающей среды и изменению климата из стран Центральной Азии.

Заседание прошло под председательством г-на Луки Перез из Европейской Комиссии и г-на Джованни Брунелли из МОСЗМР.

Туркменистан представили эксперты министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, государственного комитета по водным ресурсам и дипломатического корпуса страны.

В ходе видеоконференции озвучены итоги работы участников на основе результатов 9-ого заседания РГОСИК. Детально рассмотрены темпы реализации Рабочей программы РГОСИК и Плана продвижения проекта «Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата» (WECOOP), а также воздействия на эти работы возникшей ситуации с мировой пандемией.

Участники заседания обговорили аспекты важных векторов 10-ого заседания РГОСИК, проведение которого предварительно назначено на март-апрель 2021 года в Казахстане в городе Алмата.

Кроме того, участники встречи согласовали сроки и вопросы консультаций Координационного комитета Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению климата в формате личной встречи.

Напомним, что 12 июня состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.