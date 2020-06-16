Предприниматели Туркменистана обсудили с учёными разработки новых видов продукции

– Это уже не первая наша встреча с предпринимателями. Актуальность их трудно переоценить, такая практика успешно применяется в странах с высоким уровнем экономического и научного развития и имеет большой синергетический эффект для науки и экономики страны. В Институте химии есть, что предложить туркменским предпринимателям. Сегодня мы сделали презентацию более десяти химических веществ, полученных из местного сырья. Это — медный купорос, коагулянт для очистки воды, изопропиловый спирт, поверхностно-активные вещества (ПАВы), оксид магния, растворители для лакокрасочных изделий, активированный уголь, добавки к кормам для животных и птиц. Все эти химические вещества получены из местного сырья, в том числе из переработанных отходов, — рассказал заведующий отделом института химии Эсгер Аннаханов.

В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана 14 июня состоялась встреча учёных Института химии Академии наук Туркменистана с представителями отечественного бизнес-сообщества. Учёные сделали презентации своих разработок новых видов продукции, которая с успехом может быть использована предпринимателями в части импортозамещения сырья и материалов. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

По словам учёного, ПАВы получены из отходов производства полиэтилена и полипропилена, растворители для лакокрасочных изделий — из сивушного масла (отходы от свекольного и винного производств), активированный уголь получен из рисовой шелухи, добавки к кормам для животных — из отходов АПК «Буян».

Добавим, полученный оксид магния, применяемый для производства огнеупорного кирпича, повышает его характеристики до более двух тысяч градусов, добавки к кормам способствуют повышению иммунитета у животных и птиц.