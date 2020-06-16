В Ашхабаде откроется стартап-академия

В Ашхабаде начался набор начинающих предпринимателей для «прокачки» бизнеса или бизнес-идеи, обучение проводит ведущая консалтинговая компания Туркменистана MCT Agency. Об этом сообщается на сайте бизнес-академии.

Программу запустят в начале июля, обучение продолжится до начала сентября этого года. Последняя дата подачи заявки 18 июня.

Важно отметить, что стартап академия – программы для тех, кто хочет открыть собственный бизнес или придать нужное ускорение стартап-проекту.

Более того, это не только тренинги, но ещё интенсивное обучение и консультации по проектированию вашего бизнеса, и самое главное – презентация итогов работы перед потенциальными инвесторами страны.

К тому же, параллельно будет проводиться конкурс для выявления лучших стартапов.

Отметим, что стартапы стали целой индустрией, огромным глобальным инвестиционным сектором.

Реализация таких программ приведёт к повышению инновационного потенциала экономики Туркменистана и улучшению условий для развития молодёжного предпринимательства.

Напомним, что термин «стартап» впервые использован в журнале Forbes в августе 1973 года, а появился в 1939 году, вблизи города Сан-Франциско, в долине Санта-Кларе.