В Молдове возобновляются международные авиаперелёты

Международный аэропорт Кишинёва в Молдове 13 июня сообщил о возобновлении международных авиаперелётов, которые были временно приостановлены, в связи с пандемической инфекцией коронавируса. Аэропорт опубликовал правила, которым должны следовать пассажиры. При несоблюдении инструкций, физические лица не будут допускаться в самолёт. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта в Молдове.

Однако, пока иностранных пассажиров Молдавия принимать не намерена. Республика открывает границы для зарубежных граждан с 30 июня 2020 года.

Пресс-служба аэропорта предупреждает, что необходимо ознакомиться с памяткой любой авиакомпании, так как несоблюдение может привести к недопуску на борт.

Итак, в момент прибытия в аэропорт пассажир должен иметь при себе медицинские маски и средства дезинфекции.

Необходимо соблюдать социальную дистанцию, которая составляет не менее 1,5 метра.

Аэропорт рекомендует ограничить любой контакт с другими людьми.

Отмечено, что провожающие и встречающие граждане не будут допускаться в здание аэропорта.