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На азербайджано-российской границе перестрелка и бунт | Есть раненные

 
На Кулларском посту ДПС неспокойно из-за граждан Азербайджана.
Группа граждан Азербайджана, которые третий месяц не могут попасть на Родину, решила устроить бунт на Кулларском посту в Дагестане. В видео, снятом жителем Дагестана, видно, как около 100, а может и больше мужчин собираются идти в сторону азербайджанской границы. Полицейские при поддержке местных граждан пытаются успокоить взбунтовавшихся, пишет автор канала "Девичья башня”.
Напомним, что на границе России и Азербайджана застряли порядка 800 азербайджанцев, которых не впускают в Азербайджан из-за закрытых границ. Видимо терпение лопнуло окончательно.
 
Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в Дагестане от незаконных действий граждан Азербайджана, требующих пропустить их через границу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
«В результате совершенных противоправных действий пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей», - говорится в сообщении ведомства.



Как сообщил ТАСС  и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев, сотрудники правоохранительных органов задержали более 90 граждан Азербайджана после инцидента. «93 гражданина Азербайджана задержаны. Ориентировочно семь машин они разбили, включая машины пограничников», - сказал собеседник агентства.
Временный лагерь находится около села Куллар в Дербентском районе.

Граждане Азербайджана, собравшиеся у контрольно-пропускного пункта «Самур», должны соблюдать установленные правила России, не нарушать принципов очередности и не мешать деятельности соответствующих государственных структур. На сегодняшний день Азербайджан не может принять их. Бастующие должны понять что денег у Алиева не осталось. Призываем граждан проявить понимание», - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.


  Источник:FMG NEWS

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