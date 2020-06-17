Азербайджанцы закидали камнями российских полицейских | Беспорядки в Дагестане

На российско-азербайджанской границе разгорелись беспорядки.
"Несколько сотен иностранцев не смогли попасть домой из-за коронавируса и закрытых границ. Их разместили во временном лагере. В нем и разгорелись беспорядки: решают, кто уедет первым
В Дербентский район были стянуты дополнительные силы правоохранителей, чтобы утихомирить дебоширов. Полиция начала задержания зачинщиков беспорядков в Дагестане.
Несколько человек кидались камнями в правоохранителей. Пока полностью пресечь бунт не удалось”, – сообщил Telegram-канал «Mash».
Напомним, что на границе России и Азербайджана застряли порядка 800 азербайджанцев, которых не впускают в Азербайджан
из-за закрытых границ.
Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в Дагестане от незаконных действий граждан Азербайджана, требующих пропустить их через границу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
«В результате совершенных противоправных действий пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей», - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил ТАСС и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев, сотрудники правоохранительных органов задержали более 90 граждан Азербайджана после инцидента. «93 гражданина Азербайджана задержаны. Ориентировочно семь машин они разбили, включая машины пограничников», - сказал собеседник агентства.
Временный лагерь находится около села Куллар в Дербентском районе.
Граждане Азербайджана, собравшиеся у контрольно-пропускного пункта «Самур», должны соблюдать установленные правила России, не нарушать принципов очередности и не мешать деятельности соответствующих государственных структур. На сегодняшний день Азербайджан
не может принять их. Бастующие должны понять что денег у Алиева не осталось. Призываем граждан проявить понимание», - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.