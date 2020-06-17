Турки должны встать на колени перед армянами и курдами | Владимир Жириновский

Многим народам в современном мире придётся встать на колени за злодеяния их правителей, их государств и обществ, об этом написал в своем телеграм-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Так, белые американцы должны встать на колени не только перед афроамериканцами, но и индейцами, которых они уничтожали. Британцы – перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы – перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы – перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и Японцы – перед всем миром. Турки – перед курдами и армянами. Арабы – перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы – перед русскими. Персы – перед соседними народами (грузинами в первую очередь).
По политическим причинам на колени должны встать те китайские чиновники, которые уничтожали своих же сограждан в годы «культурной революции». Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима.
Это будет своего рода признанием и искуплением вины за уничтожение миллионов и миллионов людей.
Кроме того, не нужно ставить никаких памятников политическим деятелям, ибо за каждым – миллионы погибших, насилие, диктатура, зверства. Чтобы наши потомки во всех странах мира не проклинали нас, нужно повсюду убрать памятники диктаторам и завоевателям. Населенным пунктам и улицам давать только исторические названия, связанные с географией или культурой. Не Киров, а Вятка. Не Волгоград, а Царицын. Не Ульяновск, а Симбирск. И никакой станции «Войковская» в Москве не должно быть”,- написал лидер партии.
Источник:FMG NEWS
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