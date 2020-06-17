Антироссийский бум в Азербайджане | "Русские опаснее армян"

Как известно, вечером 15 июня на российско-азербайджанской границе в Дагестане произошел инцидент, в ходе которого около 400 азербайджанцев, размещенных в пункте временного проживания, созданного для застрявших на границе граждан Азербайджана, напали на сотрудников российской полиции, повредив их автомобили. Трое полицейских и трое азербайджанцев получили увечья.





После конфликта в азербайджанских социальных сетях появилось видео раненных граждан Азербайджана, которых, согласно описаниям к ролику, избили российские полицейские. Видео сразу же распространилось среди пользователей, спровоцировав волну антироссийской истерии в Азербайджане.





В комментариях к видеоролику можно увидеть не только возмущение поведением представителей правоохранительных органов РФ, но и агрессивные угрозы в адрес российских граждан. Приведем несколько комментариев в качестве примеров:

«Их люди тоже сюда приедут. Тогда посмотрим. Гостеприимства не будет».

«Российская армия всегда аморально предавала наш народ, и азербайджанский режим закрывал на это глаза». «Главный враг Азербайджана – это бесчестные русские». «Мы никогда не дружили с русскими, они всегда нас убивали». «Из русского не может стать человека, и соответственно друга, не забывайте уроки истории. Русские опаснее армян».

И хотя действия полицейских, действительно, достаточно грубы, несмотря на то, что именно граждане Азербайджана напали на сотрудников полиции, тем не менее, удивительно, что среди азербайджанских пользователей социальных сетей не возникло вопроса – почему их земляки вынуждены находиться на чужой территории и не иметь возможности вернуться в свои дома? Кто бросил своих сограждан в полевых, сложных условиях, когда во всем мире бушует пандемия COVID-19? Не собственные ли власти оставили около половины тысячи азербайджанцев на милость российского руководства? Возможно, если они задумаются над этими вопросами, то их гнев перенаправится на их же лидера. После того, как во многих странах был введен режим карантина, руководства различных стран предприняли ряд действий, чтобы вернуть своих граждан из за рубежа домой, на Родину, Ильхам Алиев решил запереть границы своих владений, оставив граждан за их пределами.