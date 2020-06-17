Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку
Источник:FMG NEWS
В Санкт-Петербурге азербайджанец убил 49-летнего арендодателя помещения под шаурмянную за отказ сделать «коронавирусную скидку».
Как передает издание Фонтанка.ру, владелец точки фаст-фуда El Pita на Ленинском проспекте уроженец Азербайджана вложил 6,5 млн рублей в ремонт помещения, однако из-за коронавируса его заведение понесло крупный ущерб, в связи с чем он просил снизить арендную плату.
После того, как хозяин помещения отказался пойти на уступку 48-летний предприниматель нанес ему два удара ножом. Мужчина скончался на месте.
По факту убийства правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
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