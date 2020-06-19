ЖЕНСКИЕ ОШИБКИ В СЕКСЕ | 18+

Чтобы мужчина не пропал после секса, никогда не делай этих вещей:



1. Притворяться мёртвой. Частая ошибка – закрывать глаза, когда ты опускаешься перед ним на колени, чтобы сделать минет, либо когда ложишься на спину, а мужчина входит в тебя сверху. Такое чувство, будто бы ты боишься, стыдишься, стесняешься и играешь в игру: не вижу, значит не было. Будто бы это не я лежу, и это всё не со мной происходит, я на это согласие не давала и за это ответственность не несу!



Мужчины обожают вовлеченность! Твои эмоции, вздохи, взгляд глаза в глаза, когда во время минета слюна вытекает из уголка рта. Издавай звуки, проявляй эмоции, двигайся, смотри смело, будь живой и активной.



2. «Я не такая, я жду трамвая». Хорошо, когда ты ведешь себя прилично на свидании, но переступив порог спальни, оставь приличия за порогом и покажи ему, что ты можешь быть дикой, страстной и даже безбашенной! Ломай стереотипы, удивляй и может немного даже пугай.



3. Главное – это душа! Это ошибка номер три – считать, что «если он меня любит, то ему всё должно нравиться». Нет, нет ещё раз нет! Если он любит твою душу, уважает тебя как личность, это вовсе не значит, что он будет на 100% доволен вашем сексом.



Он может тебя хоть 1000 раз любить, но быть элементарно неудовлетворенным. Поэтому важно знать и уметь в сексе многое, постоянно учиться, раскрепощаться и удивлять партнера в постели.

