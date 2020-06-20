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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ОНА НЕ СИМУЛИРУЕТ ОРГАЗМ

  • 20.06.2020, 21:22,
  • Развлечения Медицина
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ОНА НЕ СИМУЛИРУЕТ ОРГАЗМ
 
Итак, оргазм с высокой долей вероятности настоящий, если: 
 
1. У нее резко учащается сердцебиение (если большая грудь заглушает стук, тайком проверь пульс на сонной артерии). 
 
2. Ее лицо перестает быть столь же красивым и собранным, как в порнофильмах, потому что она перестает за собой следить. Видел бы ты свое отражение в такие моменты! 

 

3. Опять же лицо. Оно краснеет, причем неравномерно. 
 
4. Ее спина мокрая, либо испариной покрывается все тело. 
 
5. Ягодицы и грудь стали холодными. При этом не обращай внимания, если эрекция сосков сохранилась: в таком состоянии они могут пробыть еще около 10 минут, и это абсолютно нормально. 
 
6. Она инстинктивно пытается оттолкнуть тебя или отстраниться, уменьшая глубину проникновения.


  Источник:FMG NEWS

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