 КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ОНА НЕ СИМУЛИРУЕТ ОРГАЗМ

Итак, оргазм с высокой долей вероятности настоящий, если:1. У нее резко учащается сердцебиение (если большая грудь заглушает стук, тайком проверь пульс на сонной артерии).2. Ее лицо перестает быть столь же красивым и собранным, как в порнофильмах, потому что она перестает за собой следить. Видел бы ты свое отражение в такие моменты!

3. Опять же лицо. Оно краснеет, причем неравномерно.4. Ее спина мокрая, либо испариной покрывается все тело.5. Ягодицы и грудь стали холодными. При этом не обращай внимания, если эрекция сосков сохранилась: в таком состоянии они могут пробыть еще около 10 минут, и это абсолютно нормально.6. Она инстинктивно пытается оттолкнуть тебя или отстраниться, уменьшая глубину проникновения.