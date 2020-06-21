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ЭТИ ВЕЩИ РАЗДРАЖАЮТ ЖЕНЩИН В ПОСТЕЛИ

  • 21.06.2020, 21:27,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
ЭТИ ВЕЩИ РАЗДРАЖАЮТ ЖЕНЩИН В ПОСТЕЛИ


1. Секс как гонка
Длинная дистанция намного лучше, верно? Поэтому мало кому из женщин нравится отчаянная гонка за оргазмом, спешка и скоростные фрикции. Те мужчины, которые считают это признаками страсти, заблуждаются.

2. Мистер супер любовник
Он знает, как это сделать, и действует по программе. Спонтанность? Никогда. Так как (по его мнению), секс получается наиболее удачным под определенную музыку, с драпированными наручниками и клубникой в шампанском. Ты не любишь клубнику? Не притворяйся. Это же очень романтично! Даже если тебя это сначала впечатляло, одна и та же пластинка и действия по плану рано или поздно превращаются в скучную предсказуемость.

3. Нарушение границ
Едва ли кому-то это понравится: если он нацелен на реализацию только своих желаний в постели и действует без оглядки на предпочтения партнерши. Например, мужчина без спроса внедряется в анус, применяет БДСМ-техники или фетиш. Еще хуже, когда он приправляет свои бесцеремонные действия фразой: «А моей бывшей это безумно нравилось».

4. Грубое обращение с грудью
Вовлечение женской груди в занятия любовью, безусловно, хорошая идея. Но нельзя мять ее, как будто это дрожжевое тесто. Некоторые мужчины также активно крутят соски, думая, что эти действия настраивают женщину на секс. На самом деле это нередко причиняет боль и отталкивает.

5. Неаккуратность
Мужчинам нужно следить за своей внешностью не менее тщательно, чем женщинам. Когда в спальне царит запах грязных носков, никакой женщине не захочется продолжать любовную игру. К тому же, слабый пол более чувствителен к запахам.

6. Гонка за порно
Если он смотрит порнофильмы — это неплохо. Но глупо, если он хочет подражать супербрутальным жеребцам из фильмов. Это редко заканчивается удачей.

7. Указатель
Если он медленно, но верно толкает твою голову в сторону своего пениса. Или направляет твою голову во время минета, ты невольно раздражаешься и чувствуешь себя униженной. Это одно из самых неприятных действий, которое допускает мужчина в постели.

8. Ненавистники резины
Мужчины, которые отвергают предложение надеть презерватив в надежде на то, что партнерша обо всем позаботится, вызывают неприязнь и разочарование. Ключевое слово: безопасный секс!

9. Эгоисты
Человек, который думает только о своем удовольствии, всегда отталкивает. Лучший урок для них — вести себя точно так же по отношению к ним. Возможно, после этого что-то изменится.

10. Без комментариев
Такие фразы, как «Возьми его наконец», «Сегодня ты можешь поласкать меня», «Я сегодня не мылся — это неважно», «Сейчас будет футбол, у нас есть еще 5 минут», «Это щетина на твоих ногах?», «У тебя эти дни?» и прочие разочаруют любую женщину.

11. Всегда нежный секс
Иногда мы, женщины, не нуждаемся в головокружительной прелюдии. Мы часто хотим, чтобы это было быстро и грязно. Обсуждение этого важного вопроса немного раздражает. Если мы говорим «сейчас и сразу», это значит, что мы не нуждаемся на этот раз в долгих ласках. Медленный тантрический массаж может только испортить настроение.

12. Газы
Испускание газов раздражает всех женщин, особенно когда мужчина делает это специально, считая, что это весело. Может, это забавно, но только не в постели.

13. Как кукла
Нежность и внимание не должны быть упущены во время занятий любовью. Если мужчина касается женщины, как будто она кукла, и не проявляет заботы, едва ли партнерша будет в восторге. Она чувствует себя как неодушевленный объект для удовлетворения похоти.


  Источник:FMG NEWS

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