 СЕКС ВТРОЁМ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛАСЬ?

Порно сделало нам огромную медвежью услугу — сложило в голове идеальное, киношное представление о сексе втроем. Но давай по-честному, если ты не порноактриса и твой партнер или партнеры не относитесь к их числу, то к такому мероприятию нужно обязательно готовиться. Для начала морально.

Первый "тройничек" — это испытание для любых отношений. Относиться к другу нужно максимально бережно, прислушиваясь к пожеланиям партнера, не игнорируя его возможные замечания. Важно понимать, что на первом месте вы друг для друга, а не приглашенный участник.





Секс втроем: МЖМ





1. Это самый простой вариант как для мужчин, так и для женщины. Во-первых, два партнера способны удовлетворить женщину гораздо полнее, чем один. Два члена, два рта, двойное наслаждение, почему бы и нет? Находясь в центре внимания сразу двух партнеров, женщина почувствует себя королевой (принцессой, как минимум).





2. Во-вторых, двое партнеров всегда найдут чем заняться с дамой. От партнерши требуется только доверие и способность вовремя сказать стоп-слово, если вдруг что-то пошло не так.





3. Ну и третий, важный пункт, минимальный риск переноса микрофлоры другим партнерам. Если приглашенный участник использует презерватив, то никто не станет обладателем новых микробов и грибков.





Однако секс с двумя мужчинами имеет и свои нюансы. Групповой секс как и любой другой должен основываться на доверии. Четыре сильные руки значительно ограничивают свободу партнерши и важно понимать, что здесь легко доставить дискомфорт. У вас обязательно должно быть свое стоп-слово. Мало ли.





Секс втроем: ЖМЖ





Этот формат гораздо сложнее. Существует такая легенда: секс для мужчины с двумя женщинами — это нечто! На самом деле, за неимением опыта и наличием сверхожиданий от группового секса, в минусе могут оказаться все участники процесса.





1. Во-первых, все очень легко испортить! Мужчине нужно выкладываться на полную и даже в два раза больше. Одна из девушек может получить меньше внимания, чем хотела. Мужчина слишком долго занимается второй партнершей, первая успела остыть. Мужчина слишком быстро кончил... Ну и так далее.





2. Во-вторых, все же здесь может разыграться не на шутку женская ревность. Или еще хуже — вдобавок ко всему вышеперечисленному, партнерши начинают себя сравнивать и страдать от комплексов прямо в постели.





Но не стоит опускать руки и другие части тела. Все может получиться. Как бы это ни звучало, но раз уж вас трое в постели — вы команда. И в этой команде двое участников занимаются третьим. Улавливайте настроение друг друга, мягко спрашивайте, все ли хорошо. Возможно нужно сменить позы, сделать перерыв, предавшись легким ласкам.





Формат ЖМЖ позволяет раскрыть женскую сексуальность. Как говорит статистика, более 70% женщин бисексуальны. Далеко не каждая готова признаться в этом даже сама. Более того, из этих 70% большинство так никогда и не получит этот опыт. Трио ЖМЖ — отличный и безопасный способ исследовать эту область своей сексуальности.





Несколько правил для решившихся:





Выше я написала про обязательное доверие друг к другу и установку стоп-слова. Но это далеко не все.





Если ты и твой партнер решились-таки пригласить в свою постель третьего участника, то лучше делать это на нейтральной территории. Потому что ваша домашняя обстановка может немного смутить гостью (гостя). Если вечер пойдет не по плану, каждый уголок в доме будет потом напоминать об этом. Лучше всего снять квартиру или номер в гостинице. Главное — соблюдение гигиены, чистота постели и помещения в целом, большая удобная кровать.





Залог успеха (ладно, один из) — подходящая романтическая атмосфера. Легкие закуски и алкоголь (лучше исключить крепкие напитки), обязательно вода, смазка и контрацептивы. Также не будет лишней медленная легкая музыка и свечи (желательно брать не ароматические, так как кого-то из партнеров запах может раздражать и отвлекать).