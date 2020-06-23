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МАСТУРБАЦИЯ ДУШЕМ ВРЕДНА | 18+

  • 23.06.2020, 21:30,
  • Развлечения » Медицина
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Часто девочки и девушки, чисто интуитивно, удовлетворяют себя душем. Это уже стало и темой мемасов, и распространённой темой обсуждений.

НО СЕГОДНЯ Я РАССКАЖУ ПРАВДА ОБ ЭТОМ МЕТОДЕ.

Итак, давайте начнём по порядку:

1. От чего вы получаете удовольствие?

Струя душа интенсивно стимулирует ваш клитор (напоминаю, это единственный орган, приносящий вам оргазм, но не только с помощью прямой стимуляции, как думают многие). Благодаря этому вы получаете быстрый «результат».

2. Чем это может обернуться?

Вы просто перестанете получать удовольствие от другой стимуляции. Про финал с партнером я вообще молчу.

3. Почему так происходит?

Струя душа слишком интенсивная и может довести до онемения ваш орган. Со временем он теряет чувствительность и ему становится нужна все большая и большая стимуляция.

Таким образом вы приучаете организм к получению удовольствия только с помощью интенсивного воздействия на саму головку. Обычные ласки партнера руками, оральные ласки и проникновение просто перестанут приносить вам удовольствие.



  Источник:FMG NEWS

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