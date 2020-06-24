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ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ: 9 СЕКРЕТОВ, КАК СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ

  • 24.06.2020, 21:37,
  • Развлечения Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 
1. Не превращайтесь в прилипалу 
Вы очень быстро устанете от любви, которая отнимает все силы и время. А партнер скорее всего начать уставать от вашего бесконечного виртуального общения. 
 
2. Смотрите на разлуку как на новую возможность 
Серьезным отношениям разлука пойдет только на пользу, потому что это хорошая проверка ваших чувств. А еще поможет освоить другие «языки любви», новые способы коммуникации и поддержания контакта. 
 
3. Договоритесь о границах 
Обсудите какие у вас на самом деле отношения и чего вы ожидаете друг от друга. Если вы собираетесь инвестировать свою энергию, время и эмоциональные ресурсы, то вы должны понимать, во что их вкладываете. 
 
4. Создавайте ритуалы вашей пары 
Чтобы поддерживать ваше общение живым и не начать отдаляться друг от друга, вам нужны общие ритуалы. Пишите или говорите друг другу «Доброе утро» и «Спокойной ночи», рассказывайте, как прошел ваш день, посылайте фото, аудио и видео. 
 
5. Не пренебрегайте видеосвязью 
Найдите время для видеосозвона. Такие видеосвидания станут вашей традицией, вы оба будете к ним готовиться – заранее вспоминать, что интересного рассказать друг другу, наряжаться или наоборот раздеваться. 
 
6. Не забывайте о сексе! 
Секстинг – это не какие-то там «грязные развлечения», это то, что будет поддерживать ваши отношения, и та эмоциональная подпитка, которая поможет вам пережить разлуку, в том числе и избежать соблазнов и измен. 
 
7. Делайте что-то вместе 
Вместе на расстоянии можно играть в онлайн-игры, читать книги, смотреть одновременно кино или видеоролики. 
 
8. Накапливайте общий опыт 
Рекомендуйте друг другу телепередачи, фильмы, музыку, присылайте ссылки на интересные статьи и видео. Так у вас появляется больше интересных тем для разговоров. 
 
9. Наслаждайтесь и временем без любимого 
Проводите время наедине с собой или с друзьями, родными. Не скучайте и не тоскуйте. Тогда и вашему любимому будет с вами интереснее и веселее.


  Источник:FMG NEWS

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