Кабмин Молдовы одобрил повышение пенсий семей солдат и госслужащих с особым статусом

Напомним, что ранее, размер пенсий этих граждан составлял порядка 30% и 40% среднемесячного дохода сопровождающего лица.
Члены правительства одобряют вступление законопроекта в силу с 1 января 2021 года.
Кроме того, на заседании кабмин утвердил соглашение между правительствами Молдовы и Турции о комбинированных грузовых перевозках, которое было подписано 30 декабря прошлого года в Анкаре.
Также, министр здравоохранения представила информацию о принятых мерах по повышению способности системы здравоохранения лечить заражённых коронавирусом пациентов.