Кабмин Молдовы одобрил повышение пенсий семей солдат и госслужащих с особым статусом

Глава правительства Молдовы Ион Кику 17 июня провёл совещание кабинета министров, где были обсуждены самые важные вопросы за последние дни. В ходе заседания, правительство одобрило законопроект, который направлен на повышение пенсий семей солдат и государственных служащих, имеющие особый статус, в случае утраты алиментов. Таким образом, проект включает в себя повышение пенсий до 50% месячного дохода сопровождающего на каждого члена семьи, который не может работать. Об этом сообщает

Напомним, что ранее, размер пенсий этих граждан составлял порядка 30% и 40% среднемесячного дохода сопровождающего лица.

Члены правительства одобряют вступление законопроекта в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, на заседании кабмин утвердил соглашение между правительствами Молдовы и Турции о комбинированных грузовых перевозках, которое было подписано 30 декабря прошлого года в Анкаре.

Также, министр здравоохранения представила информацию о принятых мерах по повышению способности системы здравоохранения лечить заражённых коронавирусом пациентов.