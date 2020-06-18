Меджлис Туркменистана рассмотрит ратификацию ряда международных документов

Также, перед парламентариями выступит омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова.
Важно отметить, что национальный парламент рассмотрит ратификацию ряда международных документов, а именно:
Поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Данный документ принят 16 сентября 1987 года к Венской конвенции об охране озонового слоя, с целью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают часть стратосферы.
Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Сторонами этого вопроса являются прикаспийские государства.
Более того, на заседание рассмотрят: Европейское соглашение о международных автомагистралях; Европейское соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях; Европейское соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах; Европейское соглашения, дополняющее конвенцию о дорожном движении 1968 года; Европейское соглашения, дополняющее конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года.
К тому же, на рассмотрение депутатского корпуса Туркменистана представят проекты постановлений о присоединении страны:
– к соглашению по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц. Оно направлено на предотвращение снижения численности популяции водно-болотных птиц, гнездящихся, мигрирующих и зимующих на данных континентах;
– к конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. Суть Боннской конвенции сохранение наземных и морских мигрирующих животных и птиц, по всему их ареалу;
– к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям;
– к международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Административные функции этой конвенции осуществляются ВОИС совместно с МОТ и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).