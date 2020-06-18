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Меджлис Туркменистана рассмотрит ратификацию ряда международных документов

  • 18.06.2020, 11:41,
  • В Мире + Европа
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Меджлис Туркменистана рассмотрит ратификацию ряда международных документовРатификацию международных документов, разработанных в соответствии с правовой базой страны, 20 июня рассмотрят на десятом заседание депутаты Меджлиса Туркменистана шестого созыва. Об этом SNG.Today сообщает государственное информационное агентство.

Также, перед парламентариями выступит омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова.

Важно отметить, что национальный парламент рассмотрит ратификацию ряда международных документов, а именно:

Поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Данный документ принят 16 сентября 1987 года к Венской конвенции об охране озонового слоя, с целью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают часть стратосферы.

Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Сторонами этого вопроса являются прикаспийские государства. 

Более того, на заседание рассмотрят: Европейское соглашение о международных автомагистралях; Европейское соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях; Европейское соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах; Европейское соглашения, дополняющее конвенцию о дорожном движении 1968 года; Европейское соглашения, дополняющее конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года.

К тому же, на рассмотрение депутатского корпуса Туркменистана представят проекты постановлений о присоединении страны: 

– к соглашению по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц. Оно направлено на предотвращение снижения численности популяции водно-болотных птиц, гнездящихся, мигрирующих и зимующих на данных континентах;

– к конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. Суть Боннской конвенции сохранение наземных и морских мигрирующих животных и птиц, по всему их ареалу;

– к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям;  

– к международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Административные функции этой конвенции осуществляются ВОИС совместно с МОТ и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).





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