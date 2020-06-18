Украина нашла способ выйти из энергетического кризиса

Украинское правительство уже разработало план по выводу страны из энергетического кризиса. Основной акцент при производстве электроэнергии будет сделан на использовании угля и ВИЭ. Об этом SNG.Today сообщили 17 июня в пресс-службе кабмина.

Обсуждение вопроса состоялось в рамках правительственного заседания. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что в качестве основного топлива на украинских ТЭС будет использоваться уголь. По его мнению, это позволит обеспечить работой многих шахтёров, оставшихся без средств заработка из-за импорта газа. Чиновник заявил о планах сохранить 20 тыс. рабочих мест.

В ходе совещания было одобрено распоряжение о заключении с Германией соглашения по энергетическому партнёрству. Основная цель сотрудничества — обмен опытом в области трансформации угольной промышленности. Документ также нацелен на диалоге между странами с упором на развитие «зеленой» энергетики.

Напомним, что 26 мая власти Украины подписали меморандум с производителями ВИЭ с целью снижения тарифов на чистую энергию. Шмыгаль отметил, что данные изменения нацелены на помощь конечному потребителю. На данный момент в стране ведётся работа по сокращению производства дешёвой атомной электроэнергии.