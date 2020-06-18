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В Таджикистане отреагировали на доклад Госдепа США о религии

  • 18.06.2020, 14:34,
  • В Мире + Европа » США и Америка
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В Таджикистане отреагировали на доклад Госдепа США о религииВ Таджикистане остались недовольны докладом американского Госдепа относительно религиозной свободы. Сотрудник НАН Рустам Хайдаров отметил, что в республике нет никаких ограничений в данном направлении. Об этом SNG.Today сообщили 18 июня в госинформагентстве «Ховар».

Доктор философских наук подчеркнул, что соответствующий документ искажает истину. Он добавил, что ряд утверждений в докладе будто бы ориентирован на урон международному имиджу страны.

— Я согласен с тем, что в РТ большая часть населения (около 90%) исповедует ислам. Но многие из этих верующих придают исламу вторичное значение. Они не молятся, не ходят в мечети, а просто верят сердцем, — добавил Хайдаров.

Особое внимание сотрудник НАН уделил пункту, который утверждает существование неофициального запрета на ношение «хиджаба» и бороды. Он отметил, что подобные ограничения могут быть установлены только в рамках исламских экстремистских сообществ, которые запрещены в стране. 

— Власти Таджикистана не могут запрещать носить «хиджаб». Это просто арабское слово, которое переводится как «одежда». Всему виной неправильная трактовка некоторых религиозных понятий со стороны западных чиновников, — подчеркнул Хайдаров.

Доктор философских наук отметил, что сегодня в Таджикистане обеспечены все необходимые условия для практики различных религий — христианства, иудаизма и других.

Напомним, что в стране действует примерно 3 тыс. мечетей и около 85 немусульманских религиозных союзов. На втором месте по количеству верующих после мусульман в Таджикистане находятся православные.





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