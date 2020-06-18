Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

У первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева обнаружился COVID-19. Сейчас экс-глава страны ушёл на самоизоляцию, но продолжит работать на расстоянии, об этом 18 июня сообщил информационный ресурс Назарбаева

В информационном сообщении отмечается, что, к сожалению, последнее диагностирование Елбасы показало положительный результат на коронавирусную инфекцию. Никаких причин для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжит свою деятельность в удалённом режиме.

Отметим, что это уже не первый случай инфицирования официальных лиц республики. Несколько дней назад положительные результаты тестов были выявлены у министра здравоохранения Елжана Биртанова, у спикера нижней палаты национального парламента Нурлана Нигматулина. На самоизоляционный режим отправились премьер-министр Аскар Мамин и министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Нурсултан Назарбаев отработал на посту президента почти три десятка лет, год назад в мае по собственной инициативе он оставил высокий кабинет. Сейчас Назарбаев почётный Елбасы, член конституционного совета, глава совбеза республики и председатель правящей партии «Нур Отан».