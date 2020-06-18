Президент Киргизии назначил нового премьер-министра страны

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 17 июня, учитывая конституционные законы страны, подписал указ о назначении на должность премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова, который ранее был первым вице-премьером страны. Об этом сообщает

Напомним, что 15 июня текущего года экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял решение сложить свои полномочия главы кабинета министров и подал в отставку. В связи с этим, бывшие члены правительства также считались ушедшими в отставку.

Вместе с назначением нового премьера, президент также, подписал указы о назначении членов правительства Киргизии.

В этот же день, Боронов провёл своё первое рабочее совещание на посту главы исполнительной власти с участием вице-премьеров и руководителей структурных подразделений правительственного аппарата, где обозначил 11 приоритетных направлений в работе правительства.

По словам премьера, деятельность кабмина будет акцентирована на продолжении системных преобразований, которые направлены на социально-экономическое развитие республики.