Президент Киргизии назначил нового премьер-министра страны

Напомним, что 15 июня текущего года экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял решение сложить свои полномочия главы кабинета министров и подал в отставку. В связи с этим, бывшие члены правительства также считались ушедшими в отставку.
Вместе с назначением нового премьера, президент также, подписал указы о назначении членов правительства Киргизии.
В этот же день, Боронов провёл своё первое рабочее совещание на посту главы исполнительной власти с участием вице-премьеров и руководителей структурных подразделений правительственного аппарата, где обозначил 11 приоритетных направлений в работе правительства.
По словам премьера, деятельность кабмина будет акцентирована на продолжении системных преобразований, которые направлены на социально-экономическое развитие республики.