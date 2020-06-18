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Эксперт рассказал об инновационных программах в Туркменистане

Эксперт рассказал об инновационных программах в ТуркменистанеТуркменские власти всегда уделяли особое внимание развитию инновационной деятельности. Основной акцент делается на развитии сферы науки, образования и экономики. О пройдённом пути и будущих планах в данном направлении рассказал 18 июня председатель Союза экономистов Туркменистана Юрий Аронский, в ходе интервью для онлайн-радио «Голос СНГ».

— Наука и образование являются фундаментом прогресса в любом государстве. В данном направлении особую роль играет применение новых технологий в сфере экономики, — сказал Аронский.

Он отметил, что в последнее десятилетие правительство Туркменистана предприняло ряд важных шагов для развития науки и образования. В 2009 году была открыта Академия наук Туркменистана, через 4 года начался плавный переход к 12-летней системе образования в школах. В 2014 году был создан Центр технологий с возобновляемыми источниками энергии, а также множеством исследовательских лабораторий. Затем, в 2016 году, был построен Университет инженерных технологий им. Огуз хана, который предлагает приоритетные для страны образовательные программы.

— Туркменское правительство инициировало целый ряд программ и нормативных документов с целью развития инновационной деятельности в сфере науки, образования и экономики, — подчеркнул эксперт.

Он привёл в качестве примера Закон Туркменистана «Об инновационной деятельности» (вступил в силу в 2014 году), Концепцию системы цифрового образования (2017 год), Концепцию развития цифровой экономики до 2025 года (утверждена в 2018 году).

— Для практической реализации указанных выше нормативно-законодательных документов на днях в стране состоялся запуск программы по поиску и развитию новых идей от стартапов, которые можно эффективно реализовать в экономике, — сообщил Аронский.

По словам эксперта, программа расчитана на 120 человек. Участники будут отобраны шестью туркменскими менторскими бизнес-компаниями. Проект был инициирован Национальным общественным объединением «Союз экономистов Туркменистана». 

Каждая из стартап-команд в течение 4 месяцев будет разрабатывать свои инновационные продукты, затем по 2 участника от каждой компании пройдут в финал. Там им предстоит презентовать свои проекты туркменским и зарубежным экспертам.

— Основная цель данной программы — расширить инновационный потенциал туркменской экономики, создать необходимые условия для молодёжного предпринимательства и новые высокотехнологичные рабочие места, — добавил глава Союза экономистов.





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