Премьер Белоруссии выступит на саммите ЕС «Восточное партнёрство» от имени страны

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 18 июня представит интересы страны на форуме ЕС «Восточное партнёрство». Встреча представителей стран «Старого света» с участием шести постсоветских республик пройдёт в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА

Вполне закономерно, что основным тематическим спектром переговоров станут вопросы, связанные с пандемией и ликвидацией экономического дисбаланса. Помимо этого, участники обсудят дальнейшую стратегию «Восточного партнёрства» и перспективные задачи программы. Принятие каких-либо соглашений или деклараций по результатам диалога не намечается, это станет возможным при очной встрече сторон, которая намечена на начало следующего года.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, предварительно обсудил с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейи, итоги онлайн-общения министров иностранных дел, состоявшегося 11 июня, а также темы предстоящей конференции «Восточного партнёрства».

Многосторонняя программа «Восточное партнёрство» — это межгосударственный институт Евросоюза, деятельность которого направлена на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками советского союза — Арменией, Азербайджаном, Грузией, Белоруссией, Украиной и Молдавией. Программа была инициирована и создана в 2008 году.