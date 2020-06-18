Армен Саркисян обсудил с гендиректором МЦ Эребуни Арутюном Кушкяном эпидемию

Собеседники затронули ситуации, связанную с распространением коронавируса, а также возможности его дальнейшего преодоления.
В свою очередь, Арутюн Кушкян рассказал главе республики сведения о мероприятиях, проводимых в их медцентре, представил свои подходы и предложения по преодолению эпидемии.
Кроме того, Армен Саркисян встретился с исполнительным директором медицинского центра Измирлян Арменом Чарчяном. Стороны отметили, что важно выйти из сложившейся обстановки с минимальными, как человеческими, так и экономическими потерями.
На сегодняшний день в Армении число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 18 698, излечившихся от недуга составляет 7 560 граждан страны.
Отметим, что центры Эребуни и Измирлян являются крупнейшими медицинскими учреждениями Армении.