Президент Азербайджана отказался от участия в параде в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в военном параде в Москве по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом Ильхам Алиев сказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.



Президент Ильхам Алиев выразил сожаление в связи с невозможностью участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве, по причине продления карантинных мероприятий в Азербайджане. Он отметил, что

Владимир Путин сообщил, что относится с пониманием к ситуации. Президент Ильхам Алиев выразил сожаление в связи с невозможностью участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве, по причине продления карантинных мероприятий в Азербайджане. Он отметил, что Азербайджан будет представлен на этом мероприятии министром обороны и 75 военнослужащими азербайджанской армии.Владимир Путин сообщил, что относится с пониманием к ситуации.

P.S.

Как минимум смешно выглядит отговорка Ильхам Алиева и вызывает целый ряд вопросов. На сегодня накопилось множество проблем между Азербиджаном и Россией и понятно что Алиев испугался личной встречи с президентом России. Хотя это явно не тот парад для азербайджанцев, так как для них авторитетами являются нацисты и им они поют дифирамбы, героизируя их. Как пример Мамед Эмин Расулзадe.

То, как в современном Азербайджане носятся с нацистом Мамед Эмин Расулзадe, один в один напоминает украинские хороводы и пляски вокруг Бандеры с Шухевичем, с тщательной идеологической дезинфекцией умертвий и подчисткой наиболее омерзительных пятен в биографии «новых национальных героев».



Кто такой Мамед Эмин Расулзадe, и почему он никакой не герой Азербайджана, а нацистская мразь и коллаборационист из той же выгребной ямы, что и Бандера с Шухевичем?



Мамед Эмин Расулзадe – вторая после Гейдара Алиева политическая, системообразующая фигура в столетней истории Азербайджана, фигура такая же одиозная, которой азербайджанские националисты пририсовывают многие, даже имеющиеся достоинства, чтобы сотворить настоящего кумира и лидера нации.

