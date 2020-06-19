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Президент Киргизии обвинил в оплошности членов правительства и потребовал оплатить штраф

  • 19.06.2020, 10:48,
  • В Мире + Европа
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Президент Киргизии обвинил в оплошности членов правительства и потребовал оплатить штрафГлава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков 19 июня провёл заседание Совета безопасности в узком составе, где возмутился тем, что члены правительства не соблюдают установленные санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с этим, президент потребовал от министров оплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

По словам лидера страны, среди населения ходят разговоры, что такой болезни, как коронавирусная инфекция не существует. И то что, члены правительства сами нарушают все требования масочного режима и социальной дистанции становится ещё большим появлением сомнения среди граждан о существовании пандемической инфекции.

Жээнбеков с сожалением подчеркнул, что такое поведение сведёт на нет все усилия властей и медиков страны.

Президент напомнил о фотографии на проводах у экс-премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиева, где большая группа чиновников не соблюдая дистанцию и не имея медицинских масок фотографировались, стоя плотными рядами. Данное фото облетело всю страну и вызвало негативные комментарии у граждан.





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