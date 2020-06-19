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Туркменистан стал одной из 10 стран с самым дешёвым бензином

  • 19.06.2020, 17:18,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан стал одной из 10 стран с самым дешёвым бензиномТуркменистан вошёл в десятку стран мира, где сохраняются самые дешёвые цены на бензин. Подсчёт был реализован Международным энергетическим агентством на основе данных за 2019 год. Об этом SNG.Today сообщили 18 июня в пресс-офисе МЭА.

Предоставленная статистика свидетельствует о том, что на данный момент Туркменистан находится на втором месте в списке после Алжира. В среднеазиатской стране стоимость одного литра бензина составляет 1,5 маната (0,43 доллара). Согласно подсчётам, в Туркменистане самое дешёвое топливо среди всех стран СНГ.

Представители МЭА отметили, что соответствующая ситуация обусловлена государственной политикой. Сюда входят низкие налоговые нагрузки и предоставление субсидий.

Напомним, что ещё в июне 2019 года в стране был введён в эксплуатацию крупный завод по производству бензина из природного газа. Это позволило жителям государства пользоваться экологическим топливом марки ECO-93, которое соответствует стандарту Euro-5.

Строительство сооружения было осуществлено совместными усилиями государственного концерна «Туркменгаз» и зарубежных компаний Kawasaki Heavy Industries и Rönesans. По словам международных экспертов, этот завод устанавит новый мировой стандарт для эффективной монетизации газовых ресурсов.





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