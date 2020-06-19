Иран отдаст чёрные ящики Украине при одном условии

Украина сможет получить бортовые самописцы сбитого самолёта от правительства Ирана только в случае привлечения к расшифровке международных специалистов. Заявление было сделано 18 июня главой министерства дорог и городского развития ИРИ Мохаммадом Эслами, сообщает агентство NRTTV.

Иранский чиновник отметил, что в процессе расшифровки должны принимать участие эксперты Международной организации гражданской авиации. Он подчеркнул, что в ином случае чёрные ящики будут отправлены для анализа во Францию.

Эслами заострил внимание на том, что ранее у Украины не было необходимого оборудования для расшифровки бортописцев.

Напомним, что 17 мая замглавы украиского МИД Евгений Енин заявил о готовности правительства Украины обратиться в международный суд ООН по делу об авиационной катастрофе в ИРИ. Он подчеркнул, что это произойдёт в случае, если Иран будет тянуть с передачей чёрных ящиков.

Соответствующее авиакрушение произошло 8 января после вылета украинского самолёта из столицы ИРИ. В результате катастрофы умерли все 176 человек, находившихся на борту воздушного судна. Авиалайнер был по ошибке сбит иранской системой ПВО.