Лукашенко наградил медицинских работников

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 18 июня принял документы, на основании которых награждены десятки работников здравоохранения страны. Им вручены медали «За трудовые заслуги», звания и благодарственные грамоты главы государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента

Белорусский лидер воздал почести служителям клятвы Гиппократа, за честную и плодотворную работу на протяжении многих лет. Высокий профессионализм и личный вклад при исполнении долга. За беспрецедентные трудовые подвиги на святой ниве — охраны здоровья граждан страны.

Среди удостоившихся высокого государственного признания лиц, присутствуют также представители исследовательской сферы в области медицины. За выдающиеся заслуги в научно-аналитической деятельности, они получили свои заслуженные звания.

География мест работы награждённых врачей, охватывает почти всю страну. В их числе клинические сотрудники и научные деятели из Минска, Брестской, Витебской, Гродненской и Могилёвской областей. Отдельным отрядом, выделены врачи-эпидемиологи, которые в современных реалиях, самоотверженно трудятся на переднем плане.