Таджикские власти не допустили спада экономики в условиях пандемии

Таджикское правительство своевременно предприняло ряд необходимых мер по поддержке стабильности экономики в условиях пандемии. Тема была затронута 18 июня в фонде господдержки предпринимательства. Об этом SNG.Today сообщили в ИА «Ховар».

Сотрудники госучреждения отметили, что важное место в данном направлении занимает указ лидера страны Эмомали Рахмона о профилактике влияния коронавируса на социально-экономическую сферу, принятый 5 июня 2020 года.

Нормативный акт определяет механизмы финподдержки граждан с инвалидностью, членов малообеспеченных семей, работников здравоохранения. Особый акцент в данном направлении делается на предоставлении льготных кредитов для представителей малого и среднего бизнеса.

На данный момент особыми привилегиями обладают экспортно-ориентированные бизнесмены. Им выдаются займы под 12% годовых на 3 года. В общей сложности за 7 лет фонд господдержки предпринимательства выдал соответствующих кредитов на 29,5 млн долларов 202 хозсубъектам.

Напомним, что в 2019 году рост ВВП Таджикистана составил около 7,5 млрд долларов. За первый квартал этого года данный показатель достиг 1,5 млрд долларов. По прогнозам экспертов Всемирного банка, данный рост в 2020 году замедлится из-за влияния пандемии.

По состоянию на 18 июня, число инициированных в республике достигло 5279 человек. За всё время был зарегистрирован 51 летальный случай.